POLÍTICA
AVALIAÇÃO

Ciro faz previsão pessimista com candidatura de Flávio ao Planalto

Na avaliação do presidente do PP, Lula vai ganhar a eleição

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

17/12/2025 - 16:39 h
Senador Ciro Nogueira (PP-PI).
Senador Ciro Nogueira (PP-PI).

O senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira (PI) fez uma previsão pessimista para o campo da direita e centro-direita para as eleições ao Palácio do Planalto em 2026

Em conversa com integrantes do mercado financeiro na terça-feira, 16, o cacique do centrão afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tentará a reeleição ao governo paulista e disse que o candidato de Jair Bolsonaro ao Planalto deve mesmo ser o filho Flávio (PL-RJ).

Ainda na conversa, de acordo com relatos feitos à coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o presidente do PP previu que Flávio chegará competitivo à disputa presidencial de 2026 contra o presidente Lula, mas acabará perdendo a eleição para o petista.

As previsões foram feitas por Ciro durante conversa com integrantes da corretora “Terra Investimentos". Procurado, o senador não se pronunciou. Ciro, vale lembrar, já foi procurado por Flávio. O cacique, porém, evitou anunciar apoio à pré-candidatura do senador já agora.

Tags:

Ciro Nogueira Direita Brasileira eleições 2026 Flávio Bolsonaro previsões políticas Tarcísio de Freitas

Ver todas

