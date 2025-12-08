Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESISTIU DE DESISTIR

Flávio muda discurso e diz que candidatura ao Planalto é irreversível

"Minha candidatura não está à venda", garantiu o senador

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

08/12/2025 - 21:53 h
Flávio garante que vai manter candidatura.
Flávio garante que vai manter candidatura. -

Um dia após indicar a retirada da candidatura à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desistiu de desistir da disputa ao Palácio do Planalto e agora fala que sua candidatura é irreversível.

"É irreversível. Minha candidatura não está à venda", disse o parlamentar à Folha de S. Paulo, nesta segunda-feira, 8. O filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) afirmou ainda que seu sobrenome é uma vantagem sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que até então era o candidato preferido da maior parte da classe política para representar o bolsonarismo em 2026.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Eu também atendo a todos os requisitos [para concorrer ao Planalto], com a vantagem de que tenho sobrenome Bolsonaro", disse Flávio, ao ser questionado sobre a preferência por Tarcísio.

Leia Também:

Presidente do PP reage a candidatura de Flávio e manda recado ao PL
Reunião de Flávio é reagendada após ausência de líderes do centrão
Candidato, Flávio revela plano para libertar Bolsonaro da cadeia

"Eu acho que não tem um cenário de eu ser candidato e ele [Tarcísio] ser. Seria uma ignorância muito grande, e ignorante é tudo o que o Tarcísio não é. Um cara extremamente inteligente, um cara que eu não tenho dúvida: a gente vai estar junto", completou.

O senador afirma que a reversão da inelegibilidade do pai é um cenário improvável e que sua candidatura "não está à venda".

"A única possibilidade de o Flávio Bolsonaro não ser candidato a presidente da República é o candidato ser o Jair Messias Bolsonaro. Acho que está bem simples de entender para todo mundo que, obviamente, não tem preço", disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

2026 candidatura presidencial Flávio Bolsonaro Tarcísio de Freitas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Flávio garante que vai manter candidatura.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Flávio garante que vai manter candidatura.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Flávio garante que vai manter candidatura.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Flávio garante que vai manter candidatura.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x