Flávio muda discurso e diz que candidatura ao Planalto é irreversível

Flávio garante que vai manter candidatura.

Um dia após indicar a retirada da candidatura à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desistiu de desistir da disputa ao Palácio do Planalto e agora fala que sua candidatura é irreversível.

"É irreversível. Minha candidatura não está à venda", disse o parlamentar à Folha de S. Paulo, nesta segunda-feira, 8. O filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) afirmou ainda que seu sobrenome é uma vantagem sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que até então era o candidato preferido da maior parte da classe política para representar o bolsonarismo em 2026.

"Eu também atendo a todos os requisitos [para concorrer ao Planalto], com a vantagem de que tenho sobrenome Bolsonaro", disse Flávio, ao ser questionado sobre a preferência por Tarcísio.

"Eu acho que não tem um cenário de eu ser candidato e ele [Tarcísio] ser. Seria uma ignorância muito grande, e ignorante é tudo o que o Tarcísio não é. Um cara extremamente inteligente, um cara que eu não tenho dúvida: a gente vai estar junto", completou.

O senador afirma que a reversão da inelegibilidade do pai é um cenário improvável e que sua candidatura "não está à venda".

"A única possibilidade de o Flávio Bolsonaro não ser candidato a presidente da República é o candidato ser o Jair Messias Bolsonaro. Acho que está bem simples de entender para todo mundo que, obviamente, não tem preço", disse.