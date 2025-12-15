Menu
ANALOGIA

Rui Costa compara eleições a futebol e alerta: "Não existe eleição fácil"

Ministro diz que resultado final de eleição partidária depende da disputa em campo

Cássio Moreira e Rodrigo Tardio

Por Cássio Moreira e Rodrigo Tardio

15/12/2025 - 13:55 h | Atualizada em 15/12/2025 - 14:24
Governador Jerônimo Rodrigues e o senador Rui Costa em Salvador
Governador Jerônimo Rodrigues e o senador Rui Costa em Salvador -

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), trouxe uma analogia do futebol para o cenário político-eleitoral, e ressaltou que "não existe eleição fácil". O ministro comparou o processo eleitoral a uma partida de futebol, citando a inusitada final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco.

"Quando se entra em uma partida de sapato alto, a tendência é você não obter bom resultado, ainda que seja favorito", disse Rui

Rui lembrou ainda, que os dois clubes, apesar de estarem na parte de baixo da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, o que sugere um momento de menor favoritismo ou desempenho mais fraco, foram capazes de superar as expectativas e eliminar adversários considerados mais fortes para chegar à grande final do torneio de mata-mata.

"Na política, assim como no futebol, o desempenho anterior ou o status de favorito não garante a vitória. Na política é assim, quem entra em campo achando que não tem chance de ganhar, acaba perdendo", afirmou.

De acordo com Rui, na política, o resultado final depende da disputa em campo, o que reforça a necessidade de trabalho e engajamento constante, sem subestimar o adversário.

Bahia eleições Futebol Rui Costa

x