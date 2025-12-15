ATRAÇÕES
Natal LEM 2025 traz cinema 6D, patinação e programação musical
Início do evento vai contar com presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Por Redação
O Natal de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, começa nesta segunda-feira, 15, às 19h, e vai funcionar todos os dias da semana, até o próximo dia 25 de dezembro, sempre das 16h às 22h.
O prefeito Junior Marabá (PP) esteve no local do evento para ver de perto os últimos detalhes da montagem e aproveitou para testar a pista de patinação no gelo, o Ice Park. Durante a visita o prefeito esteve acompanhado por secretários municipais.
“O Natal LEM deste ano vai ter além da já consagrada Pista de Patinação no Gelo, o Cinema 6D, o Mega Jump e o Jump Around, além da área dos brinquedos e das apresentações no palco principal que deve divertir toda a família”, disse Marabá.
O evento conta ainda com uma Vila Gastronômica e uma área de Food Trucks, totalizando cerca de 20 mil metros quadrados de puro entretenimento.
A abertura vai ser na Praça dos Três Poderes e conta com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, além de autoridades municipal e estadual.
