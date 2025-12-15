Natal LEM 2025 traz cinema 6D, patinação e programação musical

Natal LEM deste ano vai contar com Cinema 6D - Foto: Divulgação

O Natal de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, começa nesta segunda-feira, 15, às 19h, e vai funcionar todos os dias da semana, até o próximo dia 25 de dezembro, sempre das 16h às 22h.

O prefeito Junior Marabá (PP) esteve no local do evento para ver de perto os últimos detalhes da montagem e aproveitou para testar a pista de patinação no gelo, o Ice Park. Durante a visita o prefeito esteve acompanhado por secretários municipais.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O Natal LEM deste ano vai ter além da já consagrada Pista de Patinação no Gelo, o Cinema 6D, o Mega Jump e o Jump Around, além da área dos brinquedos e das apresentações no palco principal que deve divertir toda a família”, disse Marabá.



O evento conta ainda com uma Vila Gastronômica e uma área de Food Trucks, totalizando cerca de 20 mil metros quadrados de puro entretenimento.

A abertura vai ser na Praça dos Três Poderes e conta com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, além de autoridades municipal e estadual.