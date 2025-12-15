Menu
ATRAÇÕES

Natal LEM 2025 traz cinema 6D, patinação e programação musical

Início do evento vai contar com presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT)

Redação

Por Redação

15/12/2025 - 12:01 h
Natal LEM deste ano vai contar com Cinema 6D
Natal LEM deste ano vai contar com Cinema 6D -

O Natal de Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, começa nesta segunda-feira, 15, às 19h, e vai funcionar todos os dias da semana, até o próximo dia 25 de dezembro, sempre das 16h às 22h.

O prefeito Junior Marabá (PP) esteve no local do evento para ver de perto os últimos detalhes da montagem e aproveitou para testar a pista de patinação no gelo, o Ice Park. Durante a visita o prefeito esteve acompanhado por secretários municipais.

“O Natal LEM deste ano vai ter além da já consagrada Pista de Patinação no Gelo, o Cinema 6D, o Mega Jump e o Jump Around, além da área dos brinquedos e das apresentações no palco principal que deve divertir toda a família”, disse Marabá.

O evento conta ainda com uma Vila Gastronômica e uma área de Food Trucks, totalizando cerca de 20 mil metros quadrados de puro entretenimento.

A abertura vai ser na Praça dos Três Poderes e conta com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, além de autoridades municipal e estadual.

Tags:

Cinema 6D entretenimento eventos em família Natal LEM patinação no gelo Vila Gastronômica

x