Luis Eduardo Magalhães lança quinta edição do projeto de Natal

Júnior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães - Foto: Divulgação

O prefeito de Luis Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), lançou o Natal LEM 2025,que é a 5ª edição do maior Natal do Oeste da Bahia.

Com uma vila natalina montada em uma área que ultrapassa os 20 mil metros quadrados, o evento recebeu na última edição, em 2024, pelo menos 48 mil visitantes.

O projeto é conhecido por levar entretenimento às famílias, com diferentes atrações, gastronomia e muita diversão. A 1ª edição do evento foi em 2021, quando recebeu o nome de Natal Luz, o que trouxe novidades, inclusive ao comércio local.

5ª Edição

O lançamento da 5ª edição do Natal LEM, reuniu empresários de diferentes setores do Oeste da Bahia e representantes das entidades ligadas ao agronegócio, como ABAPA, AIBA, ASSOMIBA, APROSOJA e SICREDI.

O prefeito Júnior Marabá abriu o evento falando da importância do projeto.

“O Natal LEM é a soma de forças que fazem de nossa cidade um lugar melhor para viver. Por isso, convidamos alguns amigos e parceiros fundamentais para o desenvolvimento de Luís Eduardo Magalhães e que também acreditam na importância desse evento para fortalecer nossa identidade como comunidade”, disse.

Júnior Marabá falou da intenção em transformar o Natal LEM em uma festa tradicional, independente das situações políticas.

“Este evento já é algo que pertence a nossa cidade e não pode estar ligado à simples vontade política. O Natal LEM pertence a quem trabalha diariamente para construir e desenvolver a cidade. Somos um município jovem, que deve manter esse evento com o intuito de construir nossas tradições”, afirmou Marabá.

“Eu quero vir aqui com minha família, com meus filhos nos próximos anos”, concluiu.

Tradição

A 1ª edição do Natal de Luís Eduardo Magalhães, em 2021, ocupou uma que ultrapassou os 15 mil metros quadrados, o que trouxe pelo menos 40 mil visitantes para desfrutar de música, atrações de dança e espetáculo circense no palco principal.

Já na 4ª edição, o Natal LEM contou com o maior castelo inflável da América Latina, que foi um Mega Jump, Feira de artesanato, apresentações de dança, teatro, música, circo e até o espetáculo da Broadway. A pista de patinação no gelo foi a grande atração pelo segundo ano consecutivo, a qual atraiu, em média, 7 mil crianças.

A Vila Natalina trouxe gastronomia diversificada e um momento especial de louvor e adoração com padres locais e com o cantor Thiago Brado.

Foram mais de 48 mil pessoas que prestigiaram o evento, o que movimentou R$ 2 milhões no comércio local.