Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > PORTAL MUNICÍPIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NATAL LEM 2025

Luis Eduardo Magalhães lança quinta edição do projeto de Natal

Prefeito Junior Marabá (PP) reuniu empresários e entidades para lançamento do projeto

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

04/11/2025 - 17:22 h | Atualizada em 04/11/2025 - 17:37
Júnior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães
Júnior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães -

O prefeito de Luis Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), lançou o Natal LEM 2025,que é a 5ª edição do maior Natal do Oeste da Bahia.

Com uma vila natalina montada em uma área que ultrapassa os 20 mil metros quadrados, o evento recebeu na última edição, em 2024, pelo menos 48 mil visitantes.

Tudo sobre Portal Municípios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

CPI deve apurar devolução de R$ 500 mil à Prefeitura de Itapetinga
Ex-prefeito de Candeal é julgado por irregularidades tributárias
Chuva destrói telhado de universidade em Luís Eduardo Magalhães

O projeto é conhecido por levar entretenimento às famílias, com diferentes atrações, gastronomia e muita diversão. A 1ª edição do evento foi em 2021, quando recebeu o nome de Natal Luz, o que trouxe novidades, inclusive ao comércio local.

5ª Edição

O lançamento da 5ª edição do Natal LEM, reuniu empresários de diferentes setores do Oeste da Bahia e representantes das entidades ligadas ao agronegócio, como ABAPA, AIBA, ASSOMIBA, APROSOJA e SICREDI.

O prefeito Júnior Marabá abriu o evento falando da importância do projeto.

“O Natal LEM é a soma de forças que fazem de nossa cidade um lugar melhor para viver. Por isso, convidamos alguns amigos e parceiros fundamentais para o desenvolvimento de Luís Eduardo Magalhães e que também acreditam na importância desse evento para fortalecer nossa identidade como comunidade”, disse.

Imagem ilustrativa da imagem Luis Eduardo Magalhães lança quinta edição do projeto de Natal

Júnior Marabá falou da intenção em transformar o Natal LEM em uma festa tradicional, independente das situações políticas.

“Este evento já é algo que pertence a nossa cidade e não pode estar ligado à simples vontade política. O Natal LEM pertence a quem trabalha diariamente para construir e desenvolver a cidade. Somos um município jovem, que deve manter esse evento com o intuito de construir nossas tradições”, afirmou Marabá.

“Eu quero vir aqui com minha família, com meus filhos nos próximos anos”, concluiu.

Tradição

A 1ª edição do Natal de Luís Eduardo Magalhães, em 2021, ocupou uma que ultrapassou os 15 mil metros quadrados, o que trouxe pelo menos 40 mil visitantes para desfrutar de música, atrações de dança e espetáculo circense no palco principal.

Já na 4ª edição, o Natal LEM contou com o maior castelo inflável da América Latina, que foi um Mega Jump, Feira de artesanato, apresentações de dança, teatro, música, circo e até o espetáculo da Broadway. A pista de patinação no gelo foi a grande atração pelo segundo ano consecutivo, a qual atraiu, em média, 7 mil crianças.

A Vila Natalina trouxe gastronomia diversificada e um momento especial de louvor e adoração com padres locais e com o cantor Thiago Brado.

Foram mais de 48 mil pessoas que prestigiaram o evento, o que movimentou R$ 2 milhões no comércio local.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

5ª edição do Natal LEM entretenimento Júnior Marabá Luís Eduardo Magalhães Natal LEM Natal LEM 2025 PREFEITURA Tradição

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Júnior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Júnior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães
Play

"Vá jogar lixo na casa da desgraça", brada prefeito de cidade baiana

Júnior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães
Play

Homem é acusado de dar golpe de quase R$ 4 milhões na RMS

Júnior Marabá, prefeito de Luís Eduardo Magalhães
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x