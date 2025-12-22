ELEIÇÕES
Kassab tenta emplacar Romeu Zema na vice de Flávio Bolsonaro em 2026
Movimento costurado pelo presidente do PSD deixa Ratinho Jr. de fora
Por Ane Catarine
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, articula para emplacar o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), como candidato a vice-presidente na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto em 2026.
Kassab e Flávio Bolsonaro se reuniram na semana passada para tratar do tema. A articulação também prevê o apoio dos dois à candidatura de Matheus Simões ao governo de Minas Gerais em 2026 e o lançamento do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), à Presidência da República.
Segundo informações do blog de Caio Junqueira, da CNN, esse arranjo ampliaria a presença do PSD em três frentes nacionais, apoiando as candidaturas de Flávio Bolsonaro e de Eduardo Leite, além de manter proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O movimento, no entanto, pressupõe a desistência do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), da disputa presidencial.
Zema é pré-candidato à Presidência
Em agosto deste ano, Romeu Zema anunciou pré-candidatura à Presidência da República para as eleições de 2026.
Nos bastidores, a avaliação é de que ele só desistiria de disputar o Planalto caso fosse convidado a compor uma chapa como vice de um candidato da direita.
