ELEIÇÕES

Kassab tenta emplacar Romeu Zema na vice de Flávio Bolsonaro em 2026

Movimento costurado pelo presidente do PSD deixa Ratinho Jr. de fora

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/12/2025 - 7:49 h | Atualizada em 22/12/2025 - 8:43
Presidente do PSD, Gilberto Kassab
Presidente do PSD, Gilberto Kassab -

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, articula para emplacar o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), como candidato a vice-presidente na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Palácio do Planalto em 2026.

Kassab e Flávio Bolsonaro se reuniram na semana passada para tratar do tema. A articulação também prevê o apoio dos dois à candidatura de Matheus Simões ao governo de Minas Gerais em 2026 e o lançamento do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), à Presidência da República.

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em discuro à tribuna
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em discuro à tribuna | Foto: Carlos Moura | Agência Senado

Segundo informações do blog de Caio Junqueira, da CNN, esse arranjo ampliaria a presença do PSD em três frentes nacionais, apoiando as candidaturas de Flávio Bolsonaro e de Eduardo Leite, além de manter proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leia Também:

Kassab lista três nomes que o PSD deve apoiar à Presidência
Cotado para o Senado, João Roma se reúne com Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que candidatura é para valer: “Irreversível”
Mas já? Flávio Bolsonaro indica retirada de candidatura à presidência

O movimento, no entanto, pressupõe a desistência do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), da disputa presidencial.

Zema é pré-candidato à Presidência

Em agosto deste ano, Romeu Zema anunciou pré-candidatura à Presidência da República para as eleições de 2026.

Nos bastidores, a avaliação é de que ele só desistiria de disputar o Planalto caso fosse convidado a compor uma chapa como vice de um candidato da direita.

eleições 2026 Flávio Bolsonaro PSD Romeu Zema

x