RELAÇÃO ABALADA

Buscando apoio do PSD, Lula almoça com Kassab

Apesar de ocupar três ministérios, não há garantia de apoioao petista nas eleições de 2026

Por Redação

07/08/2025 - 14:16 h
Kassab presidente do PSD e Lula (PT)
Kassab presidente do PSD e Lula (PT) -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) almoça nesta quinta-feira, 7, com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O encontro, que não está na agenda oficial da Presidência, e ocorre num momento em que o presidente da República tem se reunido com lideranças de partidos da base aliada.

Também participam da reunião a também terá a participação da ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), de ministros e líderes do PSD no Congresso Nacional.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nos últimos dias, Lula se reuniu com ministros e lideranças do MDB e do União Brasil, numa tentativa de aproximação com esses partidos. No caso do União Brasil, o presidente também cobrou ministros da legenda sobre a falta de apoio do partido no Congresso e declarações do presidente e líderes da legenda criticando o Executivo.

Relação abalada

Apesar ocupar três ministérios na Esplanada —Minas e Energia (com Alexandre Silveira), Agricultura (com Carlos Fávaro) e Pesca (com André de Paula)—, o PSD ainda não deu garantias de que apoiará a reeleição do petista em 2026.

Kassab, que é secretário no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), teceu críticas públicas ao governo petista no começo do ano. Em janeiro, chamou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de fraco e afirmou que o PT perderia a eleição se ela ocorresse naquele momento.

Os governadores Ratinho Jr. (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) são apontados como possíveis pré-candidatos à Presidência em 2026 pelo PSD.

eleições 2026 Gilberto Kassab Lula PSD

