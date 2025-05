Eduardo Leite anuncia pré-candidatura à Presidência em 2026

Eduardo Leite - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratin

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), confirmou, durante uma coletiva de imprensa, em reunião com a bancada federal do partido, na manhã desta terça-feira, 25, a pré-candidatura à Presidência em 2026.

“Sim, eu sou um pré-candidato à presidência da República. Busco este caminho. É uma aspiração legítima de quem foi prefeito, governador e quer muito contribuir para o Brasil”, anunciou Leite.

No último dia 9, Leite saiu do PSDB e se filiou ao PSD - partido de Gilberto Kassb. De acordo com o gestor, a sua prioridade é ajudar a construir uma alternativa à atual polarização política no país.

De acordo com o governador, a aspiração pessoal “não se sobrepõe” ao interesse como cidadão brasileiro, e o objetivo é construir uma alternativa à polarização.

“Uma eleição é um momento precioso da democracia, para que a gente escolha, com esperança, um caminho melhor — e não por sentimentos de mágoa, ódio e rancor. Sim, eu aspiro. Tenho energia, disposição, estou preparado e capacitado”, completou.