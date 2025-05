Eduardo Leite se filia ao PSD e mira 2026

Eduardo Leite deixou o PSDB após 24 anos - Foto: Divulgação

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se filiou ao PSD, nesta sexta-feira, 9. O gaúcho esteve filiado ao PSDB, sua antiga casa, por 24 anos. O ato, que contou com a presença do presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, aconteceu em São Paulo.

Leite, que anunciou a decisão de deixar o PSDB na quinta, 8, ao afirmar que a legenda deixará de existir, falou que decidiu se filiar ao novo partido após ouvir que seria "bem acolhido".

Nos bastidores, Leite projeta ser uma opção do PSD para disputar a presidência da República em 2026. O político, entretanto, sinalizou que pode apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), caso ele seja candidato ao Planalto.

"Eu tive mais tempo de vida no PSDB do que fora do partido. Eu estive 24 anos em um partido político e procurei um caminho por onde eu possa me enxergar por uma longa jornada, por muitos e muitos anos. Então, quando foi falado aqui que 'para o PSD você vem e não se preocupe em procurar outro caminho depois porque aqui será bem acolhido', eu venho com esse sentimento", disse durante o ato.

Fim do PSDB

Sigla histórica do cenário político brasileiro, o PSDB está prestes a deixar de existir. Nos próximos meses, o partido fará uma fusão com o Podemos, que dará início a uma nova legenda.

O '45', número tradicional dos tucanos nas urnas, também deixará de ser usado, dando lugar ao 20 do Podemos.