Mesmo com aval do STF, Bolsonaro desiste de conceder entrevista

É VERDADE ESSE BILHETE?

Ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Agência Brasil/ Valter Campanato

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena por tentativa de golpe de Estado, cancelou a entrevista que concederia ao portal Metrópoles nesta terça-feira, 23, alegando questões de saúde.

A informação foi comunicada pelo próprio Bolsonaro, por meio de um bilhete escrito à mão e encaminhado à coluna de Paulo Cappelli.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, havia autorizado a entrevista na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro está preso desde 22 de novembro.

Saúde do ex-presidente

Uma perícia médica realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal concluiu que Jair Bolsonaro tem hérnia inguinal bilateral, condição que afeta os dois lados da região da virilha, e que precisa passar por cirurgia.

Segundo o laudo, divulgado na semana passada, o procedimento é considerado eletivo, ou seja, não se trata de um caso de urgência ou emergência.

Ainda assim, os peritos recomendam que a cirurgia seja realizada “o mais breve possível”, para evitar o agravamento do quadro.

Há meses, Bolsonaro vem relatando soluços constantes e desconforto na região da virilha.