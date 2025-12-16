Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Bolsonaro passará por perícia médica nesta quarta-feira

Após procedimento, Moraes vai decidir se autoriza cirurgia recomendada

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

16/12/2025 - 6:22 h
Bolsonaro está preso desde 22 de novembro
Bolsonaro está preso desde 22 de novembro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o envio aos peritos da Polícia Federal (PF) dos últimos exames realizados pelos médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A perícia está prevista para ocorrer na próxima quarta-feira, 17, na sede do Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília.

A perícia foi determinada para embasar a decisão do ministro sobre a possibilidade de autorizar Bolsonaro a deixar a prisão para a realização de uma cirurgia indicada por seus médicos particulares.

Na mesma decisão, Moraes também ordenou o envio aos peritos do exame de ultrassom feito por Bolsonaro neste domingo, 14. O laudo confirmou o diagnóstico de hérnia inguinal. O exame foi realizado com equipamento portátil, mediante autorização do ministro.

Bolsonaro está detido desde22 de novembro em uma sala da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão, após condenação na ação penal que apurou a trama golpista.

