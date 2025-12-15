Menu
POLÊMICA CONTINUA

Nikolas toma invertida de apresentador na estreia do SBT News

Canal fechado estreou nesta segunda-feira, 15

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

15/12/2025 - 22:03 h
SBT News estreou nesta segunda-feira, 15.
SBT News estreou nesta segunda-feira, 15.

A polêmica envolvendo as críticas do cantor Zezé Di Camargo a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) no evento de lançamento do SBT News repercutiu ao longo desta segunda-feira, 15, e virou tema também na estreia do canal.

Em participação no programa News Noite, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), fez um comentário sobre a polêmica, mesmo sem ter sido questionado sobre o assunto. Ele defendeu a presença de políticos na festa, como o próprio Lula, mas condenou Moraes por ter ido ao evento.

“Alexandre de Moraes não é jornalista, não é político e muito menos imparcial! Quando ele sobe e faz discurso político, isso fere princípios do SBT”, criticou o parlamentar.

Em seguida, o apresentador Leandro Magalhães tomou a palavra e defendeu a emissora, dizendo que várias autoridades foram convidadas para participar da inauguração do SBT News e reafirmou o compromisso do canal com o jornalismo imparcial.

“A nossa questão aqui é trazer os dois lados… O nosso compromisso é com o jornalismo de qualidade”, disse o comunicador.

Cancelamento

O SBT se manifestou publicamente sobre a exibição do especial de Natal com o cantor Zezé Di Camargo. Em uma nota oficial, enviada à imprensa nesta segunda-feira, 15, a equipe de assessoria da emissora informou que a atração foi cancelada.

“A Assessoria de Comunicação informa que, após avaliações internas, a cúpula do SBT decidiu por não exibir o Especial “Natal é Amor”, que estava programado para a próxima quarta-feira, às 23h00. A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário”, escreveram.

SBT News

O lançamento do SBT News reuniu nomes centrais da política nacional em um mesmo ambiente, marcado por discursos de convivência institucional. Além de Lula, participaram a primeira-dama Rosângela Janja Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros como Fernando Haddad, Jorge Messias e Ricardo Lewandowski.

Pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estiveram presentes Alexandre de Moraes e o decano Gilmar Mendes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também compareceu, assim como o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas.

