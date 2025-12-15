SBT toma decisão importante sobre exibição de especial de Zezé; saiba qual

Zezé Di Camargo - Foto: Reprodução| Instagram

Após polêmica envolvendo o cantor Zezé Di Camargo e o SBT na manhã desta segunda-feira, 15, a emissora tomou uma decisão importante sobre a exibição do especial do sertanejo.



Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do Portal LeoDias, o canal optou por manter a exibição na programação.

O artista publicou um vídeo nas redes sociais em que fez duras críticas à nova direção da emissora, chegando a afirmar que o SBT estaria “se prostituindo”. A declaração ocorreu após a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na inauguração do SBT News, fato que desagradou o cantor.

Na gravação, Zezé Di Camargo também pediu para que o especial não fosse exibido. “Para mim, não faz sentido colocar esse especial no ar. Beijo. Amo vocês, amo o SBT, tenho o maior carinho, mas acho que vocês estão… desculpem, se prostituindo. Não faço parte disso”, afirmou.

Filha de Silvio Santos rebate cantor

Após a repercussão do vídeo, Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, se pronunciou em nome da família Abravanel. Ela rebateu as críticas direcionadas à emissora e destacou que o objetivo do projeto é combater a desinformação e ampliar o diálogo com o público.

“Nosso jornalismo segue uma carta de princípios deixada pelo meu pai, fundador do SBT. Foi justamente com base nessas pesquisas e nesses valores que tivemos coragem de lançar um canal de notícias, com a proposta de entregar mais do que somos e do que temos. Somos imparciais e isentos. Cabe a nós mostrar os fatos e, ao público, julgá-los”, escreveu, em nota.