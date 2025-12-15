Menu
HOME > TELEVISÃO
REALITY SHOW

Além de Salvador: descubra onde ficarão as casas de vidro do BBB 26

Programa está prestes a estrear sua próxima edição nas telinhas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/12/2025 - 15:33 h
Um dos realitys mais amados pelos brasileiros, o Big Brother Brasil, da TV Globo, está prestes a estrear sua próxima edição nas telinhas. Com diversas novidades previstas para 2026, a tradicional Casa de Vidro já começou a movimentar as redes sociais.

Nesta nova edição, que estreia no dia 12 de janeiro, a dinâmica da Casa de Vidro será ampliada e distribuída por diferentes regiões do país. Representando o Nordeste, Salvador foi escolhida para receber uma das casas. Além dela, outras cidades brasileiras também sediarão a atração.

Dinâmica das casas de vidro

As casas transparentes espalhadas pelo Brasil irão abrigar quatro candidatos cada, sendo dois homens e duas mulheres. Por meio de votação popular, o público escolherá quais participantes garantirão uma vaga na casa oficial do reality.

Onde ficarão as casas de vidro?

  • Nordeste - Salvador (BA)

Representando a região Nordeste, a Casa de Vidro será instalada no Shopping Bela Vista, localizado no bairro Horto Bela Vista, em Salvador.

  • Sudeste - São Caetano do Sul (SP)

Na região Sudeste, a estrutura ficará no ParkShopping São Caetano, dentro do espaço BBB Experience, uma imersão temática dedicada ao programa.

  • Centro-Oeste - Brasília (DF)

Em Brasília, a Casa de Vidro que representa o Centro-Oeste será montada no Conjunto Nacional, na Asa Norte.

  • Norte - Manaus (AM)

Escolhida para representar a região Norte, Manaus receberá a Casa de Vidro no Sumaúma Park Shopping, no bairro Cidade Nova.

  • Sul - Porto Alegre (RS)

Já no Sul do país, a capital selecionada foi Porto Alegre. A estrutura será montada no Praia de Belas Shopping, no bairro Praia de Belas, uma das áreas mais movimentadas da cidade.

Tags:

Big Brother Brasil Globo

x