Além de Salvador: descubra onde ficarão as casas de vidro do BBB 26
Programa está prestes a estrear sua próxima edição nas telinhas
Um dos realitys mais amados pelos brasileiros, o Big Brother Brasil, da TV Globo, está prestes a estrear sua próxima edição nas telinhas. Com diversas novidades previstas para 2026, a tradicional Casa de Vidro já começou a movimentar as redes sociais.
Nesta nova edição, que estreia no dia 12 de janeiro, a dinâmica da Casa de Vidro será ampliada e distribuída por diferentes regiões do país. Representando o Nordeste, Salvador foi escolhida para receber uma das casas. Além dela, outras cidades brasileiras também sediarão a atração.
Dinâmica das casas de vidro
As casas transparentes espalhadas pelo Brasil irão abrigar quatro candidatos cada, sendo dois homens e duas mulheres. Por meio de votação popular, o público escolherá quais participantes garantirão uma vaga na casa oficial do reality.
Onde ficarão as casas de vidro?
- Nordeste - Salvador (BA)
Representando a região Nordeste, a Casa de Vidro será instalada no Shopping Bela Vista, localizado no bairro Horto Bela Vista, em Salvador.
- Sudeste - São Caetano do Sul (SP)
Na região Sudeste, a estrutura ficará no ParkShopping São Caetano, dentro do espaço BBB Experience, uma imersão temática dedicada ao programa.
- Centro-Oeste - Brasília (DF)
Em Brasília, a Casa de Vidro que representa o Centro-Oeste será montada no Conjunto Nacional, na Asa Norte.
- Norte - Manaus (AM)
Escolhida para representar a região Norte, Manaus receberá a Casa de Vidro no Sumaúma Park Shopping, no bairro Cidade Nova.
- Sul - Porto Alegre (RS)
Já no Sul do país, a capital selecionada foi Porto Alegre. A estrutura será montada no Praia de Belas Shopping, no bairro Praia de Belas, uma das áreas mais movimentadas da cidade.
