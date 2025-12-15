FAMOSOS
Quem vai substituir Ticiane Pinheiro? Veja os três nomes favoritos
Apresentadora foi demitida após duas décadas na emissora
A apresentadora Ticiane Pinheiro foi demitida da Record na última terça-feira,9, após duas décadas na emissora. À frente do programa “Hoje em Dia”, ela deixa a atração, que já tem nomes cogitados para ocupar o posto ao lado de Ana Hickmann, Celso Zucatelli e Renata Alves.
De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do Portal LeoDias, entre os nomes mais comentados para comandar o programa matinal estão Rafa Brites, que já apresentou na emissora os realities “Power Couple Brasil” e “Love & Dance”, além da jornalista Michelle Barros, que partcipou do elenco de “A Fazenda 17”.
Outro nome cotado é o da colunista do programa, Keila Jimenez, responsável pelo quadro “Diário das Celebridades”, que já conhece a dinâmica e o funcionamento da atração.
A saída de Ticiane ocorreu em acordo comum com a emissora. No entanto, ela seguirá aparecendo no início de 2026 em edições do programa, devido a compromissos comerciais e conteudos já gravados. A apresentadora também é apontada como um dos possíveis nomes para negociações futuras com a TV Globo e o GNT, para novos projetos.
