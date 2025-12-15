Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Quem vai substituir Ticiane Pinheiro? Veja os três nomes favoritos

Apresentadora foi demitida após duas décadas na emissora

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

15/12/2025 - 14:41 h
Ticiane Pinheiro foi demitida da Record na última terça-feira,9
Ticiane Pinheiro foi demitida da Record na última terça-feira,9 -

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi demitida da Record na última terça-feira,9, após duas décadas na emissora. À frente do programa “Hoje em Dia”, ela deixa a atração, que já tem nomes cogitados para ocupar o posto ao lado de Ana Hickmann, Celso Zucatelli e Renata Alves.

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do Portal LeoDias, entre os nomes mais comentados para comandar o programa matinal estão Rafa Brites, que já apresentou na emissora os realities “Power Couple Brasil” e “Love & Dance”, além da jornalista Michelle Barros, que partcipou do elenco de “A Fazenda 17”.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Outro nome cotado é o da colunista do programa, Keila Jimenez, responsável pelo quadro “Diário das Celebridades”, que já conhece a dinâmica e o funcionamento da atração.

Leia Também:

Janja acusa Zezé di Camargo de “machismo” e inflama crise no SBT
Filha de Silvio Santos reage a críticas a evento com presença de Lula
Convite de Lula tira Datena da RedeTV!

A saída de Ticiane ocorreu em acordo comum com a emissora. No entanto, ela seguirá aparecendo no início de 2026 em edições do programa, devido a compromissos comerciais e conteudos já gravados. A apresentadora também é apontada como um dos possíveis nomes para negociações futuras com a TV Globo e o GNT, para novos projetos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

record Ticiane Pinheiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ticiane Pinheiro foi demitida da Record na última terça-feira,9
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Ticiane Pinheiro foi demitida da Record na última terça-feira,9
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Ticiane Pinheiro foi demitida da Record na última terça-feira,9
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Ticiane Pinheiro foi demitida da Record na última terça-feira,9
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x