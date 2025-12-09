Menu
TELEVISÃO
TELEVISÃO

Ticiane Pinheiro é demitida da Record; entenda motivo e destino da famosa

Apresentadora deixa o time fixo do 'Hoje em Dia' em "comum acordo"

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

09/12/2025 - 13:27 h
Ticiane Pinheiro deixa a Record
Ticiane Pinheiro deixa a Record -

A Record confirmou nesta terça-feira, 9, o fim da sua parceria de 20 anos com Ticiane Pinheiro. O contrato da apresentadora não será renovado, e a decisão, segundo comunicado oficial da emissora, foi tomada em comum acordo, de forma alinhada e respeitosa.

Com isso, Ticiane deixa o time fixo do Hoje em Dia, programa que integrava desde 2015, segundo informações do colunista Flávio Ricco.

A saída encerra um dos ciclos mais duradouros da televisão brasileira. A comunicadora iniciou sua trajetória na Record como atriz nas novelas Prova de Amor (2005) e Cidadão Brasileiro (2006), migrando em seguida para o entretenimento.

Ela comandou o reality show Simple Life: Mudando de Vida (2007) e participou do sitcom Louca Família (2009), antes de se consolidar como apresentadora principal no Programa da Tarde (2012-2015).

Fim de uma era

Em nota, o canal agradeceu publicamente o talento, a parceria e o empenho de Ticiane Pinheiro em sua longa jornada na emissora.

O motivo da não renovação estaria ligado à necessidade da apresentadora de alinhar sua carreira com a vida pessoal.

Ticiane vinha tentando conciliar os trabalhos em São Paulo com a nova rotina no Rio de Janeiro, cidade para onde seu marido, o jornalista César Tralli, se mudou após assumir o posto de William Bonner no Jornal Nacional.

Com o encerramento do contrato, Ticiane Pinheiro se torna um dos nomes mais cobiçados do mercado.

Rumores apontam que a apresentadora é desejada para assumir um novo projeto no GNT a partir de 2026. No entanto, nem a apresentadora nem o canal a cabo confirmaram as negociações até o momento.

x