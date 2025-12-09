Menu
TRETA

Giovanna Antonelli detona a Globo e causa polêmica: “Mesmice”

Ex-global, Giovanna participou de uma vinheta da HBO Max

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/12/2025 - 12:33 h
Giovanna Antonelli participou de uma vinheta da HBO Max
Giovanna Antonelli participou de uma vinheta da HBO Max -

Giovanna Antonelli é o rosto de um vídeo que a HBO Max publicou nas redes sociais. A gravação é uma paródia da clássica vinheta de fim de ano da TV Globo e a atriz surge como a voz da provocação.

No vídeo, a ex-global canta e critica a "mesmice" da tradicional chamada ao mesmo tempo em que apresenta uma versão alternativa da música ‘Um Novo Tempo’, canção clássica da emissora.

Com a letra totalmente reescrita, mas com melodia semelhante à da Globo, a plataforma transformou a vinheta em um manifesto por "inovação" e "histórias sem clichês". O streaming passou cenas de sua primeira novela, ‘Beleza Fatal’, da série ‘A Casa do Dragão’ e de outras produções.

Além disso, a paródia promete finais inesperados e tramas mais ousadas, com versos como. “E o herói morre no final, o seu sorriso é de nervoso, a agonia, o desespero é real… Dragões cuspindo fogo, gente indo pro hospital, streaming que eu sempre quis, só roteiro original”, diz Giovanna.

Depois disso, e em tom mais direto, a letra menciona os folhetins: “Se novela é tudo igual, você não viu Beleza Fatal”. A novela, primeira produção brasileira original da plataforma, é estrelada por Giovanna Antonelli, Camila Queiroz e Camila Pitanga.

As três já foram rostos marcantes da Globo e chegaram a participar da própria vinheta de fim de ano da emissora. Agora, contratada do streaming, Giovanna se tornou a porta-voz da concorrente. Em novembro de 2025, ela declarou que não pretendia voltar às novelas globais em 2026.

Assista abaixo:

Treta antiga

A treta entre a Globo e a HBO Max não é de agora. Em outubro, durante um evento em que a emissora anunciou suas novidades de 2026 para os investidores, o roteiro levou artistas, apresentadores e jornalistas a comparar os números da Globo com o streaming para diminui-lo.

O ator Eduardo Sterblitch usou números da novela Vale Tudo (2025) para provocar Beleza Fatal. “A média de Vale Tudo é de 29 milhões de espectadores por capítulo, sem contar quem vê pelo Globoplay. O daquela 'beleza' de novela, com a Bebel da 25 de março, teve menos de 2 milhões no seu recorde. É triste”, soltou ele.

x