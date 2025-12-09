Menu
NOVELA

Três Graças: Globo faz nova mudança na trama após críticas do público

Emissora vem buscando alternativas para aumentar a audiência

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

09/12/2025 - 9:49 h
Três Graças
Três Graças -

Com a repercussão em torno da novela “Três Graças”, da TV Globo, a emissora vem buscando alternativas para aumentar a audiência da trama exibida no horário nobre. Entre as medidas adotadas estão mudanças no horário e a aceleração das histórias das protagonistas. Agora, o núcleo de humor também deve passar por alterações.

Devido à má recepção do público, o núcleo cômico, composto por Rivaldo, sua esposa Alaíde (Juliana Alves) e o filho Cristiano (Davi Luis Flores), além dos sogros Célio (Otavio Muller) e Chica (Rejane Faria), terá seu tempo de tela reduzido.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, o clima interno é de preocupação entre diretores e produtores. A Globo estaria atenta às sugestões do público para tentar reverter o cenário.

Nas redes sociais, internautas reclamam da falta de propósito desses personagens. “A família vem se tornando a parte mais cansativa da novela”, escreveu um usuário. Outro comentou: “São atores muito bons, mas as situações são chatas”.

Além dos ajustes no núcleo cômico, outra estratégia avaliada pela emissora é atender à principal demanda dos telespectadores: a exibição da novela no horário mais solicitado pelo público.

x