Fim de uma era: Globo acaba com formato tradicional e promete mudanças

Conversa com Bial deixará de ser diário - Foto: Divulgação / Globo

A Globo anunciou uma mudança significativa em sua programação que marca o fim de uma era de talk shows diários na madrugada. Em 2026, o "Conversa com Bial" deixará de ser exibido todas as noites, passando a integrar a grade semanal da emissora, com exibição prevista na faixa das 23h30.

O projeto é que o programa, comandado por Pedro Bial, retorne remodelado em abril, logo após o BBB 26, segundo informações do F5. A tendência é que a atração ocupe as noites de quinta-feira, na segunda linha de shows após a novela das nove.

Com a transição do Conversa com Bial para o formato semanal, a Globo deixará de ter um programa de entrevistas diário na faixa da madrugada após 25 anos ininterruptos. Entre 2000 e 2016, a faixa foi ocupada pelo clássico Programa do Jô, de Jô Soares (1938-2022).

Nos bastidores, a mudança é vista como uma solução para um problema antigo: o horário de exibição. Pedro Bial já havia manifestado descontentamento com o fato de seu talk show ir cada vez mais tarde. O ápice da situação ocorreu em 2022, quando uma entrevista com o ex-ministro Joaquim Barbosa foi ao ar apenas às 3 da manhã, devido a uma prova no BBB.

No lugar do Conversa com Bial diário, a Globo não colocará nenhum outro talk show noturno. A faixa será ocupada por reprises e atrações locais, com espaço para programas de entretenimento nas afiliadas.

Remodelação no canal da TV aberta

Parte da equipe do Conversa com Bial permanecerá na atração, que continuará sendo produzida em São Paulo. Outros profissionais foram deslocados para o novo programa que a apresentadora Eliana comandará nas tardes de domingo a partir de março.

Com a decisão da Globo, o gênero de talk show passa a ter apenas um representante diário do gênero na TV aberta: o "The Noite", apresentado por Danilo Gentili no SBT.