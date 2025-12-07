A Fazenda 17: camisinha misteriosa causa briga em reality

A Fazenda 17 - Foto: Reprodução| Record TV

O reality rural segue movimentando as redes sociais com novas tretas dentro da "A Fazenda 17". Boatos expostos pelas participantes Saory Cardoso e Carol Lekker sobre barulhos ouvidos durante a madrugada envolvendo Duda Wendling e Luiz Mesquita tomaram conta da casa.

Os rumores ganharam força após Fabiano Moraes afirmar que encontrou uma camisinha no lixo da cozinha. Durante as conversas, Saory chegou a brincar: "Uma risaiada, risadinha… E suspiros: 'ahhh, ahhh'. O Fabiano até achou a prova do crime, você viu, né?".

Com as insinuações, Fabiane se defendeu e chegou a mostrar o preservativo diante das câmeras: "Isso não é meu! RecordPlus, faça o favor, solta no meu Instagram quem foi que pegou esse preservativo e colocou no chão".

Duda, que é companheira de Mesquita no jogo, rebateu: "Gostou de fazer fofoquinha… e obviamente não foi". Mesquita também respondeu: "Eu não gosto de injustiça!... Puxa aí quem jogou isso no lixo. Vocês aí de fora vão ver".

Mãe de Duda Wendling sai em defesa

Com a repercussão, a mãe da atriz, Camila Wendling, abriu o jogo à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e saiu em defesa da filha.

"Me sinto ofendida porque sei que [a camisinha] não é dela, que estão fazendo isso para humilhar e desestabilizar minha filha lá dentro", desabafou.