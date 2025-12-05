Menu
CONTOU TUDO

Angélica faz confissão surpreendente sobre afastamento da TV

A artista contou detalhes sobre seu afastamento

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

05/12/2025 - 21:12 h
A famosa ficou 4 anos longe da TV
Angélica abriu o coração e revelou o motivo que a fez dar um tempo da televisão. A apresentadora, que encerrou seu contrato fixo com a Globo em 2019, afirmou que precisou tirar um tempo para cuidar da saúde mental.

“Foi um sabático forçado pela saúde mental. Trabalho desde os 4 anos e fui até os meus 47 sem parar. Meu corpo parou, minha mente não funcionava”, disse ela em entrevista à revista Cidade Jardim.

A loira ainda revelou que o período longe das telinhas foi importante para se reconectar com a profissão. “Eu não tinha mais prazer de fazer uma coisa que gostava. Fui obrigada. A volta foi como uma nova Angélica, feliz”, disparou.

Transição de carreira

Durante o bate papo, a esposa de Luciano Huck alegou que não tem medo de mudar seu estilo, com programas diversos. Ela reforçou que a transição de carreira do universo infantil para o adulto foi tranquila.

“Eu não planejei. Não teve um momento, uma coisa pensada ou arquitetada. As coisas foram acontecendo, comecei a ir no flow da vida. Hoje me sinto num segundo ato, pós-50 e pronta para ser feliz na carreira novamente”, afirmou.

“Eu gosto de desafios e estou buscando cada vez mais me reinventar. A vida é movimento, a gente não pode estar parado. E eu adoro atuar, mas tem que aparecer alguma coisa especial, que eu fale: ‘Caramba, isso aqui vale a pena eu me jogar’. Eu não sou atriz, mas, se aparecesse um texto, um roteiro, de que eu me sentisse capaz, eu me jogaria com certeza”, completou.

x