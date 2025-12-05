Arlete Salles fora de Três Graças? Globo revela situação da atriz

Atriz Arlete Salles, de 87 anos. - Foto: Divulgação| TV Globo

A atriz Arlete Salles, de 87 anos, irá se afastar temporariamente da novela “Três Graças”. A artista, que interpreta a personagem Josefa, mãe da vilã Arminda (Grazi Massafera), vai se ausentar das gravações nos estúdios Globo para cuidar da saúde.

ATV Globose pronunciou sobre a ausência da atriz. De acordo com a emissora, o motivo seria uma gripe. Mas os fãs da trama não precisam se preocupar: a ausência da artista não causará impacto na história, devido a ajustes feitos no roteiro. As informações foram divulgadas pela colunista Carla Bittencourt.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a emissora, Arlete já apresenta melhora, e a previsão é de que ela retorne às gravações na sexta-feira, 5.

A atriz vem surpreendendo os internautas com sua participação na novela de horário nobre. “Cara juro, a dona Josefa é a melhor personagem de Três Graças”, disse um internauta. Outro comentou: “Como é bom ver a Arlete sendo valorizada”.