Arlete Salles fora de Três Graças? Globo revela situação da atriz
Artista vem surpreendendo os internautas com sua participação na novela
A atriz Arlete Salles, de 87 anos, irá se afastar temporariamente da novela “Três Graças”. A artista, que interpreta a personagem Josefa, mãe da vilã Arminda (Grazi Massafera), vai se ausentar das gravações nos estúdios Globo para cuidar da saúde.
ATV Globose pronunciou sobre a ausência da atriz. De acordo com a emissora, o motivo seria uma gripe. Mas os fãs da trama não precisam se preocupar: a ausência da artista não causará impacto na história, devido a ajustes feitos no roteiro. As informações foram divulgadas pela colunista Carla Bittencourt.
Segundo a emissora, Arlete já apresenta melhora, e a previsão é de que ela retorne às gravações na sexta-feira, 5.
A atriz vem surpreendendo os internautas com sua participação na novela de horário nobre. “Cara juro, a dona Josefa é a melhor personagem de Três Graças”, disse um internauta. Outro comentou: “Como é bom ver a Arlete sendo valorizada”.
