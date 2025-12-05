Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVELA

Arlete Salles fora de Três Graças? Globo revela situação da atriz

Artista vem surpreendendo os internautas com sua participação na novela

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

05/12/2025 - 14:42 h
Atriz Arlete Salles, de 87 anos.
Atriz Arlete Salles, de 87 anos. -

A atriz Arlete Salles, de 87 anos, irá se afastar temporariamente da novela Três Graças”. A artista, que interpreta a personagem Josefa, mãe da vilã Arminda (Grazi Massafera), vai se ausentar das gravações nos estúdios Globo para cuidar da saúde.

ATV Globose pronunciou sobre a ausência da atriz. De acordo com a emissora, o motivo seria uma gripe. Mas os fãs da trama não precisam se preocupar: a ausência da artista não causará impacto na história, devido a ajustes feitos no roteiro. As informações foram divulgadas pela colunista Carla Bittencourt.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Fantástico: Globo confirma dois apresentadores homens para o dominical
Fátima Bernardes negocia com outra emissora após deixar a Globo
De ginasta a escritora: confira lista de famosos cotados para o BBB 26

Segundo a emissora, Arlete já apresenta melhora, e a previsão é de que ela retorne às gravações na sexta-feira, 5.

A atriz vem surpreendendo os internautas com sua participação na novela de horário nobre. “Cara juro, a dona Josefa é a melhor personagem de Três Graças”, disse um internauta. Outro comentou: “Como é bom ver a Arlete sendo valorizada”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

novela Três Graças Três Graças

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Atriz Arlete Salles, de 87 anos.
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Atriz Arlete Salles, de 87 anos.
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Atriz Arlete Salles, de 87 anos.
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Atriz Arlete Salles, de 87 anos.
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x