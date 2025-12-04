Menu
TELEVISÃO
MUDANÇA NA PROGRAMAÇÃO

Fantástico: Globo confirma dois apresentadores homens para o dominical

A mudança acontecerá durante o final de 2025 e o início de 2026

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/12/2025 - 21:03 h | Atualizada em 04/12/2025 - 21:48
Apresnetadoras do Fantático
Apresnetadoras do Fantático -

O Fantástico passará por algumas mudanças nas próximas semanas. O programa dominical da TV Globo contará com a participação de dois novos apresentadores: Rodrigo Carvalho e Felipe Santana.

Segundo informações divulgadas pela própria emissora, os jornalistas farão parte do esquema de rodízio da emissora, substituindo Poliana Abritta e Maju Coutinho durante as férias delas, que acontecem no final de 2025 e no início de 2026.

A equipe de assessoria do canal afirmou que Poliana Abritta dividirá a apresentação com Rodrigo Carvalho no dia 28 de dezembro. Já Maju ficará acompanhada de Felipe Santana no dia 4 de janeiro.

Vale ressaltar que eles já integram o time fixo do Fantástico, com reportagens especiais ao longo do ano. Entretanto, só assumirão o comando da atração durante os períodos citados anteriormente.

Quem são os novos apresentadores?

Rodrigo Carvalho atua como correspondente em Londres, no Reino Unido, e é conhecido por participar da programação nacional durante as coberturas de crises, conflitos e eleições europeias.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Rodrigo Carvalho (@rodrigo_carvalhogomes)

Já Felipe Santana trabalha como correspondente internacional em Nova York e surge na telinha com reportagens especiais sobre os Estados Unidos e as notícias mais urgentes no momento, chamadas de hard news.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por felipe santana (@felipetomazsantana)

