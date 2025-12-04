VEM AÍ?
De ginasta a escritora: confira lista de famosos cotados para o BBB 26
O programa contará com participantes famosos, ex-BBBs e anônimos
Por Franciely Gomes
O fim do ano está se aproximando e as especulações em torno dos participantes do BBB 26 estão a todo o vapor. Alguns nomes de famosos já estão sendo cotados por internautas e jornalistas, movimentando a web.
Esta edição ainda contará com um novo formato, dividindo os participantes em três grupos: Pipoca, que são as pessoas anônimas inscritas via formulário oficial; Camarote, composto pelos famosos convidados pela produção; e Veteranos, grupo de ex-participantes de edições anteriores do reality.
O programa está previsto para começar na segunda quinzena de janeiro, quando os participantes oficiais serão anunciados nas redes sociais e na programação oficial da TV Globo.
Confira a suposta lista do Camarote:
- Mel Maia (atriz)
- MC Carol (cantora)
- Klara Castanho (atriz)
- Lucas Leto (ator)
- Danielle Winits (atriz)
- Mariana Goldfarb (modelo e ex de Cauã Reymond)
- Priscilla Alcântara (cantora)
- Simaria Mendes (cantora)
- Arthur Zanetti (ginasta)
- Thiago Martins (ator)
- Thalita Rebouças (escritora)
- Arthur Nory (ginasta)
- MC Livinho (cantor)
