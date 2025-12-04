Menu
VEM AÍ?

De ginasta a escritora: confira lista de famosos cotados para o BBB 26

O programa contará com participantes famosos, ex-BBBs e anônimos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/12/2025 - 18:02 h
Os participantes integrarão a nova temporada do programa
Os participantes integrarão a nova temporada do programa

O fim do ano está se aproximando e as especulações em torno dos participantes do BBB 26 estão a todo o vapor. Alguns nomes de famosos já estão sendo cotados por internautas e jornalistas, movimentando a web.

Esta edição ainda contará com um novo formato, dividindo os participantes em três grupos: Pipoca, que são as pessoas anônimas inscritas via formulário oficial; Camarote, composto pelos famosos convidados pela produção; e Veteranos, grupo de ex-participantes de edições anteriores do reality.

O programa está previsto para começar na segunda quinzena de janeiro, quando os participantes oficiais serão anunciados nas redes sociais e na programação oficial da TV Globo.

Confira a suposta lista do Camarote:

  • Mel Maia (atriz)
  • MC Carol (cantora)
  • Klara Castanho (atriz)
  • Lucas Leto (ator)
  • Danielle Winits (atriz)
  • Mariana Goldfarb (modelo e ex de Cauã Reymond)
  • Priscilla Alcântara (cantora)
  • Simaria Mendes (cantora)
  • Arthur Zanetti (ginasta)
  • Thiago Martins (ator)
  • Thalita Rebouças (escritora)
  • Arthur Nory (ginasta)
  • MC Livinho (cantor)

x