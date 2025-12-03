Menu
TELEVISÃO
NOVELA

Três Graças: veja reação de Ferrete ao ver beijo de Lorena e Juquinha

Romance bombou nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

03/12/2025 - 18:56 h
Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski)
Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski) -

Casal queridinho de Três Graças, Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovski) vai enfrentar uma reviravolta que promete abalar os telespectadores. Nos próximos capítulos da novela da TV Globo, Ferrete (Murilo Benício), conhecido por sua postura preconceituosa e duvidosa, irá surtar ao ver a filha, Lorena, em um momento de romance.

O episódio vai abalar a relação das personagens, evidenciando o machismo e a homofobia do empresário.

Quando vai acontecer?

O romance, que já bombou nas redes sociais, vem chamando a atenção do público, e a expectativa pelo primeiro beijo do casal só aumenta entre os fãs da trama.

A cena vai acontecer de forma inesperada: após Juquinha deixar Lorena em casa, Ferrete observa de longe. À primeira vista, ele parece tranquilo, mas ao ver o beijo entre as duas, perde o controle e se revolta ao presenciar o momento. “Que droga foi essa? O que é que a minha filha…?”, dirá o empresário, completamente descontrolado.

Além disso, o relacionamento entre Lorena e Juquinha também representa uma ameaça aos negócios ilícitos de Ferrete, já que Juquinha é filha do delegado Jairo (André Mattos).

As próximas cenas devem ser marcadas por conflitos, tensões e tentativas de impedimento por parte do vilão da trama das nove.

Tags:

novela Três Graças Três Graças

x