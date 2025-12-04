Menu
DISPAROU

Indireta? Susana Vieira manda novatos “aprender a fazer televisão”

Susana foi homenageada na Calçada da Fama dos Estúdios Globo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/12/2025 - 7:40 h
Susana Vieira manda recado para os novatos
Susana Vieira manda recado para os novatos -

Atriz veterana, Susana Vieira, de 83 anos, foi homenageada na Calçada da Fama dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro (RJ), na quarta-feira, 3. Durante o evento, ela subiu ao palco para agradecer a homenagem, mas aproveitou o espaço para fazer uma avaliação direta sobre o trabalho da nova geração de atores.

Susana afirmou que parte dos profissionais que chegam à televisão ainda carece de preparo técnico. “Para essa turma nova que está chegando, vão aprender a fazer televisão, gente. Tem muita gente precisando aprender. Aprende com a gente, vê novela antiga, canal Viva”, recomendou.

Salário reduziu?

Recentemente, Susana viralizou por reclamar dos salários da emissora. O assunto surgiu quando a atriz conversou com um fã e recordou um meme seu sobre o valor pago pelo cabelo que usava.

“O salário da Globo era aqui [disse com a mão acima da cabeça], mas devido aos movimentos todos da terra, do aquecimento global, e Patati Patatá, deu uma grande diminuída. Mas quem é rainha, nunca perde a majestade”, declarou ela, que tem um contrato vitalício com a empresa.

