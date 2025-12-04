DISPAROU
Indireta? Susana Vieira manda novatos “aprender a fazer televisão”
Susana foi homenageada na Calçada da Fama dos Estúdios Globo
Por Edvaldo Sales
Atriz veterana, Susana Vieira, de 83 anos, foi homenageada na Calçada da Fama dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro (RJ), na quarta-feira, 3. Durante o evento, ela subiu ao palco para agradecer a homenagem, mas aproveitou o espaço para fazer uma avaliação direta sobre o trabalho da nova geração de atores.
Susana afirmou que parte dos profissionais que chegam à televisão ainda carece de preparo técnico. “Para essa turma nova que está chegando, vão aprender a fazer televisão, gente. Tem muita gente precisando aprender. Aprende com a gente, vê novela antiga, canal Viva”, recomendou.
Recentemente, Susana viralizou por reclamar dos salários da emissora. O assunto surgiu quando a atriz conversou com um fã e recordou um meme seu sobre o valor pago pelo cabelo que usava.
“O salário da Globo era aqui [disse com a mão acima da cabeça], mas devido aos movimentos todos da terra, do aquecimento global, e Patati Patatá, deu uma grande diminuída. Mas quem é rainha, nunca perde a majestade”, declarou ela, que tem um contrato vitalício com a empresa.
