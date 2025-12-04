MUDANÇA
Fátima Bernardes negocia com outra emissora após deixar a Globo
A apresentadora está fechando contrato com o canal
Por Franciely Gomes
Fátima Bernardes está prestes a voltar às telinhas da TV aberta. Afastada da Globo há dois anos, apresentadora está negociando com a família Abravanel, dona e proprietária do SBT, para assumir o comando de uma atração no canal.
Segundo informações divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a ex-mulher de William Bonner cansou de esperar um convite dos diretores globais e resolveu seguir novos rumos.
Leia Também:
Fontes alegaram que a Globo teria prometido participações pontuais dela no canal, em programas por temporada, deixando-a livre para escolher os melhores trabalhos. Entretanto, a promessa não foi cumprida e ela não integra a programação da emissora desde 2023, quando assumiu o comando do ‘The Voice Brasil’.
Vale lembrar que Fátima construiu uma carreira de 37 anos na TV Globo. Dentre eles, 14 anos foram sob o comando da bancada do Jornal Nacional, ao lado de seu ex-marido, William Bonner. Em seguida, a famosa passou a assumir o programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes