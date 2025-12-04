Menu
MUDANÇA

Fátima Bernardes negocia com outra emissora após deixar a Globo

A apresentadora está fechando contrato com o canal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/12/2025 - 19:51 h
Fátima não aparece desde 2023
Fátima não aparece desde 2023 -

Fátima Bernardes está prestes a voltar às telinhas da TV aberta. Afastada da Globo há dois anos, apresentadora está negociando com a família Abravanel, dona e proprietária do SBT, para assumir o comando de uma atração no canal.

Segundo informações divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a ex-mulher de William Bonner cansou de esperar um convite dos diretores globais e resolveu seguir novos rumos.

Leia Também:

De ginasta a escritora: confira lista de famosos cotados para o BBB 26
Indireta? Susana Vieira manda novatos “aprender a fazer televisão”
Três Graças: veja reação de Ferrete ao ver beijo de Lorena e Juquinha

Fontes alegaram que a Globo teria prometido participações pontuais dela no canal, em programas por temporada, deixando-a livre para escolher os melhores trabalhos. Entretanto, a promessa não foi cumprida e ela não integra a programação da emissora desde 2023, quando assumiu o comando do ‘The Voice Brasil’.

Vale lembrar que Fátima construiu uma carreira de 37 anos na TV Globo. Dentre eles, 14 anos foram sob o comando da bancada do Jornal Nacional, ao lado de seu ex-marido, William Bonner. Em seguida, a famosa passou a assumir o programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’.

