Fátima Bernardes negocia com outra emissora após deixar a Globo

Fátima não aparece desde 2023 - Foto: Reprodução | Instagram

Fátima Bernardes está prestes a voltar às telinhas da TV aberta. Afastada da Globo há dois anos, apresentadora está negociando com a família Abravanel, dona e proprietária do SBT, para assumir o comando de uma atração no canal.

Segundo informações divulgadas pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, a ex-mulher de William Bonner cansou de esperar um convite dos diretores globais e resolveu seguir novos rumos.

Fontes alegaram que a Globo teria prometido participações pontuais dela no canal, em programas por temporada, deixando-a livre para escolher os melhores trabalhos. Entretanto, a promessa não foi cumprida e ela não integra a programação da emissora desde 2023, quando assumiu o comando do ‘The Voice Brasil’.

Vale lembrar que Fátima construiu uma carreira de 37 anos na TV Globo. Dentre eles, 14 anos foram sob o comando da bancada do Jornal Nacional, ao lado de seu ex-marido, William Bonner. Em seguida, a famosa passou a assumir o programa ‘Encontro com Fátima Bernardes’.