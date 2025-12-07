Menu
TELEVISÃO
LUXO

Maior mansão do Brasil vale R$ 1 bilhão e pertence a apresentadora famosa

Imóvel chama a atenção pela estrutura gigantesca e luxuosa

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/12/2025 - 8:28 h | Atualizada em 07/12/2025 - 16:17
Imagem ilustrativa da imagem Maior mansão do Brasil vale R$ 1 bilhão e pertence a apresentadora famosa
-

Com cerca de 17,8 mil metros quadrados de área construída e avaliada em R$ 1 bilhão, uma mansão tem chamado a atenção pela estrutura gigantesca e luxuosa. A residência é a maior do Brasil e está localizada no bairro Alphaville, em Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo.

O imóvel pertencente à apresentadora Daniela Albuquerque e ao empresário Amilcare Dallevo, que é dono da RedeTV. No local, o casal conta com uma série de ambientes planejados para lazer, descanso e entretenimento.

A casa ainda conta com heliporto, hangar com capacidade para quatro aeronaves e jardins inspirados nos famosos Jardins de Luxemburgo, em Paris. Entre os espaços de convivência, chamam atenção a sala de cinema para 50 espectadores, quadra esportiva e um salão de festas com garagem subterrânea para dezenas de veículos.

O que há na mansão?

  • 18 quartos;
  • 14 banheiros;
  • uma suíte principal do tamanho de muitos apartamentos;
  • múltiplas piscinas
  • heliporto;
  • hangar com capacidade para quatro aeronaves ;
  • jardins inspirados nos famosos Jardins de Luxemburgo, em Paris;
  • sala de cinema para 50 espectadores;
  • quadra esportiva;
  • salão de festas com garagem subterrânea para dezenas de veículos.

25 anos de diferença

Daniela Albuquerque, de 43 anos, é casada com o empresário Amilcare Dallevo, de 68. Eles estão juntos há 19 anos, desde que a apresentadora tinha 24 anos.

Daniela Albuquerque e ao empresário Amilcare Dallevo
Daniela Albuquerque e ao empresário Amilcare Dallevo | Foto: Reprodução

“Não tenho problema com idade e nem com o tempo, não me preocupo com isso. Não tenho essa questão de estar envelhecendo. Me sinto realizada, tenho uma filha de 12 anos e uma de 9, e adoro. Temos 25 anos de diferença, eu e Amilcare, e 17 anos de casados. Ainda me sinto uma menina sonhadora, divertida, e acho que a cabeça da gente é jovem”, refletiu em entrevista concedida em junho de 2024.

Daniela Albuquerque já desabafou sobre como era limitada a ser conhecida apenas por ser esposa do dono da RedeTV!.

“Muita gente desfazia de mim, não sabiam de minha origem, e também por eu ser mulher do Amilcare. Mas me agarrei e me dediquei a melhorar como profissional. Isso não é todo mundo que faz. Ninguém começa no auge, todo começo é difícil, ninguém está 100% pronto no começo”, explicou a comandante do programa Sensacional.

