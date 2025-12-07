LUXO
Maior mansão do Brasil vale R$ 1 bilhão e pertence a apresentadora famosa
Imóvel chama a atenção pela estrutura gigantesca e luxuosa
Por Luiza Nascimento
Com cerca de 17,8 mil metros quadrados de área construída e avaliada em R$ 1 bilhão, uma mansão tem chamado a atenção pela estrutura gigantesca e luxuosa. A residência é a maior do Brasil e está localizada no bairro Alphaville, em Santana de Parnaíba, na Região Metropolitana de São Paulo.
O imóvel pertencente à apresentadora Daniela Albuquerque e ao empresário Amilcare Dallevo, que é dono da RedeTV. No local, o casal conta com uma série de ambientes planejados para lazer, descanso e entretenimento.
A casa ainda conta com heliporto, hangar com capacidade para quatro aeronaves e jardins inspirados nos famosos Jardins de Luxemburgo, em Paris. Entre os espaços de convivência, chamam atenção a sala de cinema para 50 espectadores, quadra esportiva e um salão de festas com garagem subterrânea para dezenas de veículos.
A casa ainda conta com heliporto, hangar com capacidade para quatro aeronaves e jardins inspirados nos famosos Jardins de Luxemburgo, em Paris. Entre os espaços de convivência, chamam atenção a sala de cinema para 50 espectadores, quadra esportiva e um salão de festas com garagem subterrânea para dezenas de veículos.
O que há na mansão?
- 18 quartos;
- 14 banheiros;
- uma suíte principal do tamanho de muitos apartamentos;
- múltiplas piscinas
- heliporto;
- hangar com capacidade para quatro aeronaves ;
- jardins inspirados nos famosos Jardins de Luxemburgo, em Paris;
- sala de cinema para 50 espectadores;
- quadra esportiva;
- salão de festas com garagem subterrânea para dezenas de veículos.
25 anos de diferença
Daniela Albuquerque, de 43 anos, é casada com o empresário Amilcare Dallevo, de 68. Eles estão juntos há 19 anos, desde que a apresentadora tinha 24 anos.
Daniela também reagiu à questão do envelhecimento. Ela e Amilcare tem uma diferença de 25 anos e são casados há 19.
“Não tenho problema com idade e nem com o tempo, não me preocupo com isso. Não tenho essa questão de estar envelhecendo. Me sinto realizada, tenho uma filha de 12 anos e uma de 9, e adoro. Temos 25 anos de diferença, eu e Amilcare, e 17 anos de casados. Ainda me sinto uma menina sonhadora, divertida, e acho que a cabeça da gente é jovem”, refletiu em entrevista concedida em junho de 2024.
Daniela Albuquerque já desabafou sobre como era limitada a ser conhecida apenas por ser esposa do dono da RedeTV!.
“Muita gente desfazia de mim, não sabiam de minha origem, e também por eu ser mulher do Amilcare. Mas me agarrei e me dediquei a melhorar como profissional. Isso não é todo mundo que faz. Ninguém começa no auge, todo começo é difícil, ninguém está 100% pronto no começo”, explicou a comandante do programa Sensacional.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes