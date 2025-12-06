PRÓXIMOS CAPÍTULOS
Três Graças: Paulinho descobre tudo sobre Gerluce e relação fica por um fio
Policial é confrontado com vídeo nos próximos capítulos
Por Luiz Almeida
O relacionamento de Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Romulo Estrela) enfrentará uma grave crise de desconfiança nos próximos capítulos de "Três Graças".
O policial vai descobrir que a namorada não foi apenas uma vítima do roubo da estátua, mas está ativamente mentindo para ele sobre sua participação no plano.
O roubo da valiosa escultura, que dá nome à novela de Aguinaldo Silva, está prestes a ocorrer. No capítulo do próximo dia 13, o grupo de anti-heróis formado por Viviane (Gabriela Loran), Joaquim (Marcos Palmeira) e Júnior (Guthierry Sotero) invadirá a mansão de Arminda (Grazi Massafera).
Vídeo revela situação em Três Graças
O segredo do grupo cairá nas mãos de Paulinho graças ao filho do porteiro Rivaldo (Augusto Madeira), que filmará tudo com o celular.
As imagens de Rivaldo flagram os mascarados carregando a escultura das Três Graças e, mais importante, mostram Gerluce e Josefa (Arlete Salles) sendo colocadas no carro como supostas "reféns" do grupo.
Rivaldo entregará o vídeo do roubo a Paulinho, que ficará intrigado, pois Gerluce não havia comentado nada com ele sobre o ocorrido. Ao ser confrontada, a cuidadora negará veementemente que tenha havido qualquer assalto na mansão.
Policial encurrala a namorada
Ao ser encurralada pela mentira, Paulinho mostra o vídeo à namorada. “Pode me dizer que diabo é isso?”, questiona o policial, que percebe a aflição da cuidadora. “Eu ia te contar tudo!”, dirá Gerluce, aflita.
Nesse ponto da trama, Arminda e Ferette (Murilo Benício) estarão tentando abafar o roubo da obra de arte, e o vilão terá ameaçado Gerluce para que ela mantenha absoluto silêncio.
Gerluce usará o medo como desculpa para justificar a mentira: “Se eu abrisse o jogo e contasse o que tinha acontecido na casa da dona Cobra, ela ia me mandar embora na hora! E eu não posso perder meu emprego”.
A cuidadora sustentará a versão de que foi feita refém, sem assumir sua participação no assalto. Contudo, Paulinho, com sua experiência policial, notará que há algo profundamente errado e incompleto no relato da namorada, o que abalará a confiança e colocará a relação do casal por um fio.
