Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRÓXIMOS CAPÍTULOS

Três Graças: Paulinho descobre tudo sobre Gerluce e relação fica por um fio

Policial é confrontado com vídeo nos próximos capítulos

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

06/12/2025 - 13:37 h
Gerluce será colocada contra a parede
Gerluce será colocada contra a parede -

O relacionamento de Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Romulo Estrela) enfrentará uma grave crise de desconfiança nos próximos capítulos de "Três Graças".

O policial vai descobrir que a namorada não foi apenas uma vítima do roubo da estátua, mas está ativamente mentindo para ele sobre sua participação no plano.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O roubo da valiosa escultura, que dá nome à novela de Aguinaldo Silva, está prestes a ocorrer. No capítulo do próximo dia 13, o grupo de anti-heróis formado por Viviane (Gabriela Loran), Joaquim (Marcos Palmeira) e Júnior (Guthierry Sotero) invadirá a mansão de Arminda (Grazi Massafera).

Vídeo revela situação em Três Graças

O segredo do grupo cairá nas mãos de Paulinho graças ao filho do porteiro Rivaldo (Augusto Madeira), que filmará tudo com o celular.

As imagens de Rivaldo flagram os mascarados carregando a escultura das Três Graças e, mais importante, mostram Gerluce e Josefa (Arlete Salles) sendo colocadas no carro como supostas "reféns" do grupo.

Leia Também:

Arlete Salles fora de Três Graças? Globo revela situação da atriz
Três Graças: veja reação de Ferrete ao ver beijo de Lorena e Juquinha
Globo adota estratégia arriscada para Três Graças; entenda

Rivaldo entregará o vídeo do roubo a Paulinho, que ficará intrigado, pois Gerluce não havia comentado nada com ele sobre o ocorrido. Ao ser confrontada, a cuidadora negará veementemente que tenha havido qualquer assalto na mansão.

Policial encurrala a namorada

Ao ser encurralada pela mentira, Paulinho mostra o vídeo à namorada. “Pode me dizer que diabo é isso?”, questiona o policial, que percebe a aflição da cuidadora. “Eu ia te contar tudo!”, dirá Gerluce, aflita.

Nesse ponto da trama, Arminda e Ferette (Murilo Benício) estarão tentando abafar o roubo da obra de arte, e o vilão terá ameaçado Gerluce para que ela mantenha absoluto silêncio.

Gerluce usará o medo como desculpa para justificar a mentira: “Se eu abrisse o jogo e contasse o que tinha acontecido na casa da dona Cobra, ela ia me mandar embora na hora! E eu não posso perder meu emprego”.

A cuidadora sustentará a versão de que foi feita refém, sem assumir sua participação no assalto. Contudo, Paulinho, com sua experiência policial, notará que há algo profundamente errado e incompleto no relato da namorada, o que abalará a confiança e colocará a relação do casal por um fio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

capítulo de Três Graças Globo novela Três Graças Três Graças

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Gerluce será colocada contra a parede
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Gerluce será colocada contra a parede
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Gerluce será colocada contra a parede
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Gerluce será colocada contra a parede
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x