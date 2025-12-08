Ex-ator da Globo processa emissora e motivo surpreende

O ator pediu um valor alto de indenização - Foto: Reprodução | TV Globo

As mudanças na programação da TV Globo não estão agradando muito os ex-funcionários do canal. Conhecido por interpretar o personagem Tavinho na novela ‘O Clone’, o ex-ator da Globo Victor Fasano resolveu processar a emissora após a inclusão da trama na plataforma de streaming Globoplay.

Segundo informações contidas na petição judicial, divulgada pelo portal Splash, o artista afirmou que seu contrato não possui cláusulas de divulgação da novela em plataformas de streaming sem um pagamento prévio por isso.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os advogados do rapaz alegaram que seus direitos de imagem devem ser respeitados e a reexibição da trama em plataformas online não constava nas cláusulas. Eles ainda reforçam que o ator recebe o pagamento acordado como licenciamento para o exterior, que está abaixo do acordado em caso de reprises.

Victor pede o pagamento de multas compensatórias pela exploração de “O Clone” no Globoplay e no Canal Viva, que não estavam acordados inicialmente. O ator também pede outro valor pelo crime de danos morais, que ainda não foi definido.

Vale lembrar que a Globo ainda não se manifestou publicamente sobre o processo movido por Victor Fasano.