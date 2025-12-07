Menu
FAMOSOS

Ator da Globo abandona novelas para assumir fazendas da família

Artista é conhecido por trabalhos em grandes novelas, como “Chocolate com Pimenta” de 2004

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

07/12/2025 - 18:01 h
Tarcísio Filho vive hoje uma nova fase longe das câmeras
Tarcísio Filho vive hoje uma nova fase longe das câmeras -

Conhecido por trabalhos em grandes novelas da TV Globo, como “Chocolate com Pimenta” (2004) e “Brega & Chique” (1987), Tarcísio Filho vive hoje uma nova fase longe das câmeras. Após a morte do pai, Tarcísio Meira, em 2021, o ator assumiu os negócios rurais da família.

Ao deixar a rotina de gravações em estúdios, o universo que ele antes visitava apenas por carinho acabou se tornando uma responsabilidade. Em entrevista ao site Heloisa Tolipan, o ator explicou que a perda do pai o levou a reavaliar a vida e encarar um novo caminho.

“Por agora, não pretendo voltar. Quando o Tarcisão faleceu, eu tive que rever os negócios da família. Meu pai lidava com fazenda há muitos anos. Eu brincava que era um fazendeiro que, ocasionalmente, fazia trabalhos como ator”, disse ele.

“Com o falecimento dele, eu precisei tomar pé de coisas das quais eu estava bastante afastado”, completou.

Afastado das novelas desde 2019, o ator conta que a transição não foi simples:“No início, foi um pouco assustador. Então, por um, dois anos, eu fiquei totalmente centrado nisso”.

Pretende voltar às novelas?

Tarcísio Filho afirma que não pretende retornar às telinhas tão cedo, principalmente por causa das responsabilidades com as fazendas da família.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por tarcisio filho (@tarcisiofilhoofc)

“Tive que tomar pé de coisas das quais eu estava distante, porque eu ia às fazendas para passear, andar a cavalo, me divertir, mas não tinha o pulso do negócio”, ressaltou.

