Convite de Lula tira Datena da RedeTV!

Apresentador José Luiz Datena - Foto: Reprodução/Band

O apresentador José Luiz Datenadeixou a Rede TV! pouco mais de seis meses de chegar à emissora. Ele vai integrar a grade de programação da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), após receber um convite pessoal do presidente Lula (PT).

A partir de 2026, ele vai comandar um programa semanal de entrevistas na TV Brasil e outro na Rádio Nacional, das 8h às 10h. A decisão de incluir Datena no quadro da EBC foi discutida em um encontro com Lula, no Palácio do Planalto, no início deste mês.

Os dois programas terão como foco a segurança pública, tema que marcou a carreira do apresentador. Ao longo de décadas, Datena acumulou experiência em programas como o Brasil Urgente, da TV Band, além de participações em eventos esportivos.

Datena faz revelação bombástica sobre censura no SBT

Apresentador da RedeTV!, José Luiz Datena fez uma revelação bombástica envolvendo o SBT. Ele afirmou que sofreu censura quando trabalhava na emissora devido à complicada relação do canal com o Partido dos Trabalhadores (PT).

Datena disse que quando trabalhava no SBT foi proibido de entrevistar Fernando Haddad, ministro da Fazenda, pelo fato do político estar vinculado ao PT. Agora, em outro emprego, ele realizou a entrevista com o político e agradeceu ao vivo.

“Muito obrigado ao Haddad pela entrevista, não ficou só na parte econômica, foi uma entrevista muito produtiva, teve repercussão”, afirmou. Em seguida, o apresentador disse que está em contato com outras figuras políticas importantes e criticou o SBT.

