Ator de Hollywood choca ao explicar por que evita beijos em filmes

O artista contou detalhes sobre a escolha - Foto: Divulgação

George Clooney revelou que não pretende mais beijar mulheres em filmes e séries. Conhecido por protagonizar os longas “Onze Homens e um Segredo” e “Amor sem Escalas”, o ator de Hollywood explicou que uma conversa com sua esposa foi a principal virada de chave.

“Ao completar 60 anos, tive uma conversa com a minha esposa e disse: 'olha, eu ainda consigo jogar basquete com os meninos. Eu jogo com caras de 25 anos e os acompanho, estou em forma. Mas, daqui a 25 anos, eu vou ter 85. Não importa quantas barrinhas de cereal você coma, esse número é real'”, disse ele em entrevista ao Daily Mail.

O artista ainda confessou que está se inspirando em Paul Newman, conhecido por manter a fidelidade a sua esposa, Joanne Woodward. “Estou tentando seguir os passos de Paul Newman. OK, então não vou mais beijar meninas”, disparou.

Convidado do programa ‘60 Minutes’, George também afirmou que não pretende mais protagonizar filmes de romance. “Olha, eu tenho 63 anos. Não estou tentando competir com atores de 25. Esse não é o meu trabalho, não vou mais fazer filmes de romance”, declarou.