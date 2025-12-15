Qual a visão política de Silvio Santos? Debate volta após Lula no SBT

Lula e Sílvio Santos: fundador do SBT smepre teve boas relações com políticos - Foto: Ricardo Stuckert/PR

A presença do presidente Lula (PT) e da primeira-dama, Janja, durante o evento de lançamento do SBT News, na última sexta-feira, 15, em São Paulo, trouxe novamente uma questão à tona: qual era o posicionamento do fundador da emissora, Sílvio Santos, assim como dos diversos componentes da família Abravanel.

A repercussão do evento não foi positiva para a família, que recebeu diversas críticas entre internautas e pessoas ligadas ao bolsonarismo. "SBT morreu junto com o Silvio", "finado SBT", "não assisto nunca mais" foram alguns dos comentários.

Zezé Di Camargo postou um vídeo expressando sua revolta com a presença de Lula no evento. O cantor disse que as "filhas do Silvio Santos" estão pensando de uma maneira "totalmente diferente do que o pai pensava".

Como protesto, sugere que emissora não exiba o especial de fim de ano gravado. O pedido dele foi atendido pela emissora, que ainda ordenou que ele fizesse um pedido público de desculpas.

"Sou um concessionário, um 'office-boy' de luxo do governo", dizia Sílvio

Falecido em agosto de 2024, Sílvio Santos, ao contrário do que muitos podem pensar, sempre se mostrou receptivo a todos os presidentes da República.

No livro "Topa Tudo por Dinheiro: As Muitas Faces do Empresário Silvo Santos", o jornalista Mauricio Stycer afirmou ao UOL que "Silvio nunca negou sorrisos nem elogios aos presidentes do Brasil".

"Sou um concessionário, um 'office-boy' de luxo do governo. Faço aquilo que posso para ajudar o país e respeito o presidente, qualquer que seja o regime", disse Sílvio Santos em uma citação do livro.

Semana com o presidente

A relação de Silvio com presidentes começou com o general Emílio Garrastazu Médici (1969-1974). Ainda segundo Stycer, em coluna no UOL de 2019, o fundador do SBT pleiteou a concessão do canal com o general da ditadura. Desde então, "cultivou boas relações com políticos e frequentemente os bajulou".

Essa relação, inclusive, fez com que o SBT tivesse, em uma época, um quadro chamado "A Semana do Presidente", em que mostrava as atividades oficiais do presidente dentro do Programa Silvio Santos. O segmento durou de 1981 a 1996.

Relação com Bolsonaro

Quanto a relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Sílvio dizia torcer para que ele tivesse um bom governo.

Além disso, a apresentadora Patrícia Abravanel é casada com um ex-ministro de Bolsonaro. O relacionamento com Fabio Faria foi sacramentado em 2017 antes da eleição do ex-presidente Bolsonaro.

Ele foi deputado federal por Rio Grande do Norte, ministro das comunicações do governo Bolsonaro e atualmente trabalha em um banco de investimentos.