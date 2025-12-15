Menu
APOIO

Flávio endossa críticas de Zezé Di Camargo ao SBT: "Decepção"

Cantor decidiu romper sua relação com o SBT após a emissora abrir espaço para Lula

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

15/12/2025 - 19:48 h
Flávio Bolsonaro tambem criticou emissora.
Flávio Bolsonaro tambem criticou emissora.

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ), endossou a crítica feita pelo cantor sertanejo Zezé Di Camargo contra o SBT, nesta segunda-feira, 15.

O artista decidiu romper sua relação com o SBT após a emissora abrir espaço para autoridades, especialmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no lançamento do SBT News.

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Zezé afirmou que vai proibir o canal de exibir o especial de Natal gravado para o canal. O cantor ainda disse que a posição das filhas de Silvio Santos não condiz com as ideias defendidas pelo apresentador, que morreu em agosto de 2024.

Flávio engrossou o coro contra a emissora, dizendo estar decepcionado. O parlamentar afirmou que foi convidado a participar do evento mas, por motivos particulares, acabou não comparecendo.

“Deram um palanque de forma desnecessária para aquelas pessoas, que defendem a democracia, mas que acabaram com os pilares da democracia”, disse.

“Foi uma grande decepção no nosso imaginário, é TV da família de valores conservadores, personificada numa lenda, num ícone chamado Silvio Santos. E se tivesse vivo aqui, com certeza isso tudo não teria acontecido desse jeito”, acrescentou.

Cancelamento

O SBT se manifestou publicamente sobre a exibição do especial de Natal com o cantor Zezé Di Camargo. Em uma nota oficial, enviada à imprensa nesta segunda-feira, 15, a equipe de assessoria da emissora informou que a atração foi cancelada.

“A Assessoria de Comunicação informa que, após avaliações internas, a cúpula do SBT decidiu por não exibir o Especial “Natal é Amor”, que estava programado para a próxima quarta-feira, às 23h00. A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário”, escreveram.

