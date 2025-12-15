SBT bate o martelo sobre exibição de especial natalino com Zezé

O cantor esteve presente durante o especial natalino do canal - Foto: Reprodução | SBT

O SBT se manifestou publicamente sobre a exibição do especial de Natal com o cantor Zezé Di Camargo. Em uma nota oficial, enviada à imprensa nesta segunda-feira, 15, a equipe de assessoria da emissora informou que a atração foi cancelada.

“A Assessoria de Comunicação informa que, após avaliações internas, a cúpula do SBT decidiu por não exibir o Especial “Natal é Amor”, que estava programado para a próxima quarta-feira, às 23h00. A emissora divulgará em breve a atração que ocupará o horário”, escreveram.

A nota foi enviada após as declarações recentes do artista sertanejo, que fazia dupla com o irmão Luciano. Zezé fez um vídeo criticando a emissora, após a participação do presidente Lula durante o programa SBT News.

Na ocasião, ele alegou que as filhas de Silvio Santos estavam contrariando a vontade do pai e reforçou que a presença do político no programa representava uma “prostituição” da emissora.

“Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. Eu juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Mas diante da situação que eu vi no SBT, as pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava [...] Uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim não existe”, disparou ele.