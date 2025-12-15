Menu
EMOÇÃO

Silvio Santos chorou com discurso de Lula durante programa ao vivo

O apresentador recebeu o presidente do Brasil em seu programa

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

15/12/2025 - 17:22 h
O comunicador convidou o presidente para a tração -

A participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro do STF Alexandre de Moraes no SBT News continua dando o que falar na web. Após o cantor Zezé Di Camargo criticar a postura das filha do apresentador em convidarem os políticos, internautas relembraram que Silvio Santos já chorou com um discurso de Lula.

O fato aconteceu em 1989, durante o quadro Show de Calouros. Na época, Silvio Santos recebeu os candidatos à presidência do país, como Collor e Brizola, não conseguindo conter as lágrimas diante das falas do atual presidente.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A certa altura, alguém da plateia perguntou se o candidato do PT concordava com a atitude da então prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, que estava tolerando a presença de camelôs no centro da cidade”, relembrou Mauricio Stycer em um trecho da biografia Topa Tudo Por Dinheiro, que conta a história de Silvio.

“Arguto, Lula respondeu: ‘Se no tempo do Silvio Santos a polícia perseguisse os camelôs, ele jamais seria o que é hoje’. Segundo Arlindo, Silvio Santos se emocionou com a resposta e chorou”, completou o texto.

Relação com políticos

Vale lembrar que Silvio sempre buscou manter uma boa relação com figuras políticas importantes. Ele já chegou até a posar em registros ao lado de Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso.

Esse fato contraria uma das falas de Zezé sobre a posição política do comunicador, onde ele alegou que Silvio não apoiava a gestão de Lula. “Torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro. Mas, diante da situação que eu vi, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava…”, disparou ele.

x