Apresentadora expõe mágoa com SBT em meio a polêmica

Lívia Andrade voltou a falar sobre a mágoa que carrega após sua saída do SBT, em 2020. Trabalhando atualmente na TV Globo, a apresentadora contou que pediu demissão por não se sentir confortável para trabalhar sem a presença de Silvio Santos, dono da emissora.

“Eu pedi para sair porque aquilo não estava mais me fazendo feliz. Para mim, só fazia sentido o Programa Silvio Santos com o Silvio Santos. E uma coisa que eu falo: eu tenho carinho, eu gosto muito da Patrícia”, disse ela, em entrevista ao portal LeoDias.

“Mas o amor, o respeito e a consideração que eu tenho pelo Silvio jamais serão os mesmos para as filhas ou para quem quer que seja naquela emissora, porque sentimento é muito individual. Não é porque eu não tenho esse mesmo carinho que existe ingratidão”, completou.

Polêmica com Lula

O que chama atenção é que a declaração foi feita em meio a polêmica recente envolvendo a emissora, que recebeu o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes na estreia do programa SBT News.

Após a visita dos políticos, o canal foi detonado pelo cantor Zezé Di Camargo, que chegou até a pedir o cancelamanto de sua participação no especial de Natal do SBT, que foi gravado há algumas semanas .

“Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, na inauguração do SBT News. Eu juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Mas diante da situação que eu vi no SBT, as pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava [...] Uma coisa que eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim não existe”, disparou ele.