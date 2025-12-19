Laudo da PF conclui que Bolsonaro precisa de cirurgia

Bolsonaro deve fazer nova cirurgia. - Foto: Agência Brasil

Um laudo médico da Polícia Federal (PF) constatou que Jair Bolsonaro (PL) é portador de hérnia inguinal bilateral e necessita de uma cirurgia, que foi solicitada por médicos particulares do ex-presidente.

A PF enviou o documento nesta sexta-feira (19) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O laudo também confirmou quadro de soluços e de insônia.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Quanto à tempestividade do procedimento, esta Junta Médica entende que deve ser realizado o mais breve possível, haja vista a refratariedade aos tratamentos instituídos, a piora do sono e da alimentação, além de acelerar o risco das complicações do quadro herniário, em decorrência do aumento da pressão intra-abdominal”, diz o documento.

A perícia foi realizada na quarta, 17, na sede do Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. O procedimento foi determinado pelo ministro.

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal (PF), na capital federal, onde cumpre pena definitiva pela condenação a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista.