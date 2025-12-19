Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Bolsonaro tem nova derrota após decisão de Alexandre de Moraes

Ministro do STF barra movimento da defesa do ex-presidente

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

19/12/2025 - 16:21 h
Bolsonaro está cumprindo pena por trama golpista
Bolsonaro está cumprindo pena por trama golpista -

O ministro Alexandre de Moraes, da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou, em decisão desta sexta-feira, 19, rejeitar o recurso de embargo infringente por parte da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado e preso por tentativa de golpe de Estado.

Segundo Moraes, o recurso apresentado pelos advogados de Bolsonaro no final de novembro, após sua prisão, tem como objetivo apenas o atraso do processo que envolve o ex-presidente da República, hoje preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Os embargos pediam a absolvição do ex-presidente da República, além da tentativa de levar a votação da trama golpista para o plenário da Corte, o que não ocorreu. O Supremo entende que para acatar um embargo, são necessários dois votos contrários ao que for decidido pela turma, o que não ocorreu.

Desde 2023, o STF passou a julgar crimes processos criminais apenas nas turmas, sem necessidade de sessões em plenário.

"Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, reconheço o caráter protelatório dos recursos e Não conheço dos embargos infringentes opostos por Jair Messias Bolsonaro", diz trecho da decisão de Moraes.

Bolsonaro preso

Bolsonaro está preso desde novembro, após o esgotamento dos recursos da defesa, por liderar a trama golpista que tinha como objetivo impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito em 2022.

O ex-presidente cumprirá uma pena de 27 anos e três meses, mas pode ter uma redução, caso o PL da Dosimetria, já aprovado pelo Congresso Nacional, seja sancionado por Lula.

x