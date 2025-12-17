Lula pretende vetar PL da Dosimetria, que diminui a pena de Bolsonaro

Lula, presidente do Brasil - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou a interlocutores que pretende vetar o PL da Dosimetria, projeto que reduz penas dos condenados na trama golpista, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A proposta foi votada no plenário do Senado nesta quarta-feira, 17, sendo aprovada com 48 votos favoráveis, 25 contrários e uma abstenção. A informação do veto é do g1.

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, também fez críticas a Jaques Wagner, líder do governo no Senado, chamando a decisão do Congresso de "grave retrocesso".

"A redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas, aprovada agora à noite no Senado, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. A condução desse tema pela liderança do governo no Senado na CCJ foi um erro lamentável, contrariando a orientação do governo que desde o início foi contrária à proposta.", escreveu ela em seu perfil no X (antigo Twitter).

A ministra ainda reforçou que Lula vetará o projeto, além de afirmar que “condenados por atentar contra a democracia têm de pagar por seus crimes.”

Resposta de Jaques Wagner

Jaques Wagner disse que não consultou o presidente Lula ou aliados antes de decidir pelo acordo, sendo uma decisão individual dele. Contudo, ele destacou que o acordo envolvia apenas os procedimentos para votação, sem entrar no mérito do projeto.