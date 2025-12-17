Como está Bolsonaro? Advogado revela saúde do ex-presidente após perícia

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República - Foto: Ton Molina | STF

Jair Bolsonaro recebeu, nesta quarta-feira, 17, uma perícia médica que “transcorreu com normalidade”, como informado pelo seu advogado, João Henrique de Freitas. O representante da defesa do ex-presidente, no entanto, disse que o quadro de tosse ainda persiste.

“O ato pericial transcorreu com normalidade, tendo os peritos examinado o Pr Jair Bolsonaro com o acompanhamento do Dr. Caiado. O Pr encontra-se soluçando. Os peritos informaram que agora encaminharão a avaliação pericial ao ministro”, comentou João Henrique de Freitas em seu perfil no X (antigo Twitter).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A perícia médica ocorreu no complexo da Superintendência Regional da Polícia Federal, onde ele está preso, e foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Moraes também solicitou o envio dos exames e laudos médicos referentes à visita para a análise de peritos da Polícia Federal (PF).

A perícia faz parte de uma apuração sobre um pedido da defesa de Bolsonaro, que alega a necessidade de uma possível intervenção cirúrgica por conta dos problemas de saúde do ex-presidente.