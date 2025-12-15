Menu
HOME > POLÍTICA
ESTADO GRAVE?

"Urgência máxima": defesa define cirurgias para Bolsonaro

Bolsonaro passou por exames de ultrassonografia na Superintendência da Polícia Federal em Brasília

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

15/12/2025 - 15:06 h | Atualizada em 15/12/2025 - 15:35
Defesa de Bolsonaro define urgência máxima para procedimentos cirúrgicos -

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediram, nesta segunda-feira, 15, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a autorização para a realização de procedimentos cirúrgicos classificados como de “máxima urgência”.

Entre os procedimentos dados como “urgentes” estão:

  • hérnias inguinais bilaterais;
  • bloqueio anestésico do nervo frênico.

O bloqueio seria feito como medida terapêutica complementar, para tratar alguns problemas no intestino e crises de soluço.

“Um novo relatório médico, no qual, de forma expressa e fundamentada, reitera a necessidade de realização do procedimento cirúrgico de herniorrafia inguinal bilateral, em regime de internação hospitalar, sob anestesia geral, com tempo estimado de permanência entre cinco e sete dias”, diz um trecho da peça apresentada.

Ex-presidente passou por exames

Bolsonaro passou por exames de ultrassonografia na tarde do último domingo, 14, na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde está preso.

A defesa ainda acrescenta que “o mesmo relatório médico registra, ainda, a intenção de realização de bloqueio anestésico do nervo frênico, como medida terapêutica complementar ao tratamento dos soluços incoercíveis, patologia que já se encontra documentada nos autos e que, inclusive, contribuiu para intercorrências clínicas recentes. Trata-se, portanto, de quadro que não apenas recomenda, mas exige intervenção cirúrgica programada, sob condições controladas, a fim de evitar desfechos emergenciais potencialmente graves”.

x