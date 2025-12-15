Fórum em Salvador discute liderança feminina e políticas públicas

Solidariedade realizou Fórum que debateu empoderamento feminino na política - Foto: Divulgação

Com o objetivo de debater a ampliação da participação feminina na vida pública e na política, o partido Solidariedade promoveu, em Salvador, o Fórum de Mulheres na Política.

O evento, que aconteceu no último sábado, 13, e aconteceu em um hotel da capital baiana, reuniu filiadas, vereadoras e pré-candidatas do partido para debater a ampliação da participação feminina na vida pública e na política.

“O Solidariedade, tanto em nível nacional quanto no âmbito do Estado da Bahia, sempre investiu e acreditou muito na importância do empoderamento feminino, seja na política institucional ou na iniciativa privada", disse o presidente estadual do Solidariedade, deputado Luciano Araújo.

"Anualmente, aqui na Bahia, promovemos encontros voltados para o fomento do ingresso de mulheres na política partidária e institucional. Continuaremos sempre incentivando o ingresso das mulheres na política”, completou o parlamentar.

Programação

Durante a programação, o público acompanhou a palestra “A Potência Invisível: Inteligência Emocional como Ferramenta Estratégica para Mulheres que Lideram Políticas Públicas”, ministrada por Vanuza Nascimento, especialista em Desenvolvimento Humano e liderança feminina.

Na exposição, a palestrante abordou a inteligência emocional como ferramenta estratégica para o fortalecimento da atuação feminina na formulação e condução de políticas públicas.

Também participaram como palestrantes parlamentares filiadas ao partido, como a vereadora Evinha Oliveira, de Paulo Afonso e a vereadora Juliana Conceição, de Santo Amaro. A jornalista Clara Sena, ex-vereadora de Catu e atual diretora técnica da Prefeitura Municipal de Catu, também marcou presença.