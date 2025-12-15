Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Fórum em Salvador discute liderança feminina e políticas públicas

Evento na capital baiana debateu ampliação da participação feminina na vida pública

Redação

Por Redação

15/12/2025 - 14:32 h
Solidariedade realizou Fórum que debateu empoderamento feminino na política
Solidariedade realizou Fórum que debateu empoderamento feminino na política -

Com o objetivo de debater a ampliação da participação feminina na vida pública e na política, o partido Solidariedade promoveu, em Salvador, o Fórum de Mulheres na Política.

O evento, que aconteceu no último sábado, 13, e aconteceu em um hotel da capital baiana, reuniu filiadas, vereadoras e pré-candidatas do partido para debater a ampliação da participação feminina na vida pública e na política.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“O Solidariedade, tanto em nível nacional quanto no âmbito do Estado da Bahia, sempre investiu e acreditou muito na importância do empoderamento feminino, seja na política institucional ou na iniciativa privada", disse o presidente estadual do Solidariedade, deputado Luciano Araújo.

"Anualmente, aqui na Bahia, promovemos encontros voltados para o fomento do ingresso de mulheres na política partidária e institucional. Continuaremos sempre incentivando o ingresso das mulheres na política”, completou o parlamentar.

Leia Também:

Janja acusa Zezé di Camargo de “machismo” e inflama crise no SBT
Filha de Silvio Santos reage a críticas a evento com presença de Lula
Rui Costa compara eleições a futebol e alerta: "Não existe eleição fácil"

Programação

Durante a programação, o público acompanhou a palestra “A Potência Invisível: Inteligência Emocional como Ferramenta Estratégica para Mulheres que Lideram Políticas Públicas”, ministrada por Vanuza Nascimento, especialista em Desenvolvimento Humano e liderança feminina.

Na exposição, a palestrante abordou a inteligência emocional como ferramenta estratégica para o fortalecimento da atuação feminina na formulação e condução de políticas públicas.

Também participaram como palestrantes parlamentares filiadas ao partido, como a vereadora Evinha Oliveira, de Paulo Afonso e a vereadora Juliana Conceição, de Santo Amaro. A jornalista Clara Sena, ex-vereadora de Catu e atual diretora técnica da Prefeitura Municipal de Catu, também marcou presença.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

empoderamento feminino liderança feminina mulheres na política Política Solidariedade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Solidariedade realizou Fórum que debateu empoderamento feminino na política
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Solidariedade realizou Fórum que debateu empoderamento feminino na política
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Solidariedade realizou Fórum que debateu empoderamento feminino na política
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Solidariedade realizou Fórum que debateu empoderamento feminino na política
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x