Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTORIZAÇÃO

Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro, mas nega prisão domiciliar

Laudo médico emitido pela da PF constatou que o ex-presidente precisava do procedimento

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

19/12/2025 - 20:32 h
Presidente Jair Bolsonaro cumprimentando o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Presidente Jair Bolsonaro cumprimentando o ministro do STF, Alexandre de Moraes. -

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, na noite desta sexta-feira, 19, a cirurgia de Jair Bolsonaro (PL). Apesar da liberação para o procedimento, Moraes negou o pedido para prisão domiciliar, solicitado pela defesa.

Leia Também:

Bolsonaro tem nova derrota após decisão de Alexandre de Moraes
Eduardo Bolsonaro ataca PL após cassação: "Não é partido político"
Eduardo Bolsonaro minimiza perda de mandato: “Medalha de honra"

Um laudo médico emitido pela da Polícia Federal (PF) constatou que o ex-presidente é portador de hérnia inguinal bilateral e necessita de uma cirurgia, que foi solicitada por médicos particulares do ex-presidente.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A PF enviou o documento nesta sexta-feira (19) ao ministro Alexandre de Moraes. O laudo também confirmou quadro de soluços e de insônia.

A perícia foi realizada na quarta, 17, na sede do Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. O procedimento foi determinado pelo ministro.

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, na capital federal, onde cumpre pena definitiva pela condenação a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes cirurgia hérnia inguinal Jair Bolsonaro Prisão domiciliar supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Jair Bolsonaro cumprimentando o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Presidente Jair Bolsonaro cumprimentando o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro cumprimentando o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro cumprimentando o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x