Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro, mas nega prisão domiciliar

Presidente Jair Bolsonaro cumprimentando o ministro do STF, Alexandre de Moraes. - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, na noite desta sexta-feira, 19, a cirurgia de Jair Bolsonaro (PL). Apesar da liberação para o procedimento, Moraes negou o pedido para prisão domiciliar, solicitado pela defesa.

Um laudo médico emitido pela da Polícia Federal (PF) constatou que o ex-presidente é portador de hérnia inguinal bilateral e necessita de uma cirurgia, que foi solicitada por médicos particulares do ex-presidente.

A PF enviou o documento nesta sexta-feira (19) ao ministro Alexandre de Moraes. O laudo também confirmou quadro de soluços e de insônia.

A perícia foi realizada na quarta, 17, na sede do Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília. O procedimento foi determinado pelo ministro.

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, na capital federal, onde cumpre pena definitiva pela condenação a 27 anos e três meses de prisão na ação penal da trama golpista.