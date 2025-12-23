POLÍTICA
Flávio Bolsonaro sai em defesa do pai após cancelamento de entrevista
Senador disse que ex-presidente deve priorizar a saúde antes de cirurgia
Por Ane Catarine
O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), se manifestou nesta terça-feira, 23, após o cancelamento da entrevista que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), concederia ao portal Metrópoles.
Segundo ele, neste momento é preciso que o ex-chefe do Executivo priorize a saúde, enquanto aguarda autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para realizar uma cirurgia de retirada de uma hérnia abdominal.
Como todo mundo sabe, ele está na iminência de se internar para fazer uma cirurgia. Tem dias em que ele acorda bem, mas há dias em que acorda pior. Hoje pode ter sido um dia em que ele acordou mais indisposto, afirmou
A entrevista, que já havia sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, foi cancelada após Bolsonaro alegar problemas de saúde. Para comunicar a decisão, o ex-presidente escreveu um bilhete à mão.
Saúde do ex-presidente
Uma perícia médica realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal concluiu que Jair Bolsonaro tem hérnia inguinal bilateral, condição que afeta os dois lados da região da virilha e que precisa passar por cirurgia.
Bolsonaro, que cumpre pena de prisão por tentativa de golpe de Estado, vem relatando há meses soluços constantes e desconforto na região da virilha.
