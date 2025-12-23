Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro sai em defesa do pai após cancelamento de entrevista

Senador disse que ex-presidente deve priorizar a saúde antes de cirurgia

Ane Catarine

Por Ane Catarine

23/12/2025 - 13:45 h
Flávio Bolsonaro ao lado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro
Flávio Bolsonaro ao lado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro -

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), se manifestou nesta terça-feira, 23, após o cancelamento da entrevista que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), concederia ao portal Metrópoles.

Segundo ele, neste momento é preciso que o ex-chefe do Executivo priorize a saúde, enquanto aguarda autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para realizar uma cirurgia de retirada de uma hérnia abdominal.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Como todo mundo sabe, ele está na iminência de se internar para fazer uma cirurgia. Tem dias em que ele acorda bem, mas há dias em que acorda pior. Hoje pode ter sido um dia em que ele acordou mais indisposto, afirmou
Flávio Bolsonaro - Senador

A entrevista, que já havia sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, foi cancelada após Bolsonaro alegar problemas de saúde. Para comunicar a decisão, o ex-presidente escreveu um bilhete à mão.

Leia Também:

Sem palanque, Flávio aposta em agenda religiosa na pré-campanha
Kassab tenta emplacar Romeu Zema na vice de Flávio Bolsonaro em 2026
À espera de cirurgia, Bolsonaro recebe visita de Michelle na prisão

Saúde do ex-presidente

Uma perícia médica realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal concluiu que Jair Bolsonaro tem hérnia inguinal bilateral, condição que afeta os dois lados da região da virilha e que precisa passar por cirurgia.

Bolsonaro, que cumpre pena de prisão por tentativa de golpe de Estado, vem relatando há meses soluços constantes e desconforto na região da virilha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Família bolsonaro Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro prisão de bolsonaro saúde de Bolsonaro STF tentativa de golpe

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Flávio Bolsonaro ao lado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Flávio Bolsonaro ao lado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Flávio Bolsonaro ao lado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro ao lado do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x