POLÍTICA
POLÍTICA

À espera de cirurgia, Bolsonaro recebe visita de Michelle na prisão

Ex-primeira-dama visitou o marido na superintendência da PF em Brasília

Redação

Por Redação

23/12/2025 - 12:43 h
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro -

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) visitou na manhã desta terça-feira, 23, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, onde ele cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

A visita ocorreu enquanto o ex-chefe do Executivo aguarda autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para realizar uma cirurgia de retirada de hérnia abdominal.

Michelle não falou com a imprensa. A filha do casal, Laura Bolsonaro, de 15 anos, não acompanhou a mãe nesta ocasião.

As visitas na unidade prisional podem ocorrer às terças e quintas-feiras, entre 9h e 11h, e, em geral, dependem de autorização do ministro Alexandre de Moraes.

Na última quinta-feira, 18, o ministro dispensou Michelle da necessidade de autorização prévia para visitar o marido.

