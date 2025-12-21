Menu
POLÍTICA

Bolsonaro passará por bloqueio anestésico antes de cirurgia de hérnia

O procedimento visa reduzir os soluços persistentes que o ex-presidente tem

Carla Melo

Por Carla Melo

21/12/2025 - 14:54 h
A defesa de Bolsonaro ainda não definiu a data para a realização da cirurgia
-

Jair Bolsonaro vai passar por um bloqueio anestésico do nervo frênico antes da cirurgia de hérnia inguinal bilateral a que o ex-presidente será submetido, informou a equipe médica. As informações são da CNN.

O procedimento visa reduzir os soluços persistentes que Bolsonaro tem enfrentado, possibilitando assim a realização da cirurgia.

"O tratamento vai ser com internação hospitalar e realização de bloqueio anestésico do nervo frênico, que é o nervo do diafragma - e será anestesiado para diminuir os soluços para realização dessa cirurgia da hérnia bilateral na virilha do ex-presidente", apontou Cambraia.

De acordo com nota dos médicos Cláudio Biroline, cirurgião geral, e Leandra Chenique, cardiologista, exames clínicos, laboratoriais e de imagem foram realizados para investigar a condição de Bolsonaro, que vinha sentindo dores na região da virilha. Os exames apontaram uma hérnia inguinal bilateral

A defesa de Bolsonaro ainda não definiu a data para a realização da cirurgia de herniorrafia inguinal bilateral. Os advogados estão alinhando com a equipe médica qual seria o melhor dia para o procedimento. Após a definição, a data deverá ser comunicada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a cirurgia após perícia da Polícia Federal.

"Depois dessa autorização do ministro Alexandre de Moraes, para a realização dessa cirurgia, o próximo passo é a indicação dessa data através da defesa do ex-presidente, para sabermos qual a logística do procedimento cirúrgico", informou a repórter.

x