POLÍTICA
POLÍTICA

ACM Neto declara apoio à candidatura de Sergio Moro em 26

Ex-prefeito de Salvador gravou vídeo ao lado de senador

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

20/12/2025 - 18:58 h
ACM Neto sinaliza apoio a Moro em 2026
O senador e ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) ganhou o apoio do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), para as eleições do próximo ano. O parlamentar disputar o governo do estado do Paraná.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador aparece ao lado de Neto e Antônio de Rueda, presidente nacional do União Brasil, seu partido. Na peça, o político baiano afirma ter certeza que Moro "está preparado" para assumir a nova função.

Leia Também:

Bolsonarista, pai de santo de Anitta deve se candidatar em 2026
Lula terá R$ 26 bilhões para segurança pública em 2026; veja ranking
Dilma deve receber R$ 400 mil por tortura na ditadura, decide Justiça

Sergio Moto ganhou projeção nacional ao ser responsável pela condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no âmbito da operação Lava Jato. Após a prisão do petista, ele se licenciou do cargo de juiz para ingressar na política, assumindo o Ministério da Segurança Pública no governo Jair Bolsonaro (PL), com quem rompeu em seguida.

Moro ensaiou uma candidatura ao Planalto nas eleições de 2022, mas acabou concorrendo ao Senado, sendo eleito.

"A gente não tem dúvida de que Moro está crescendo a cada dia nessa luta, está preparado para governar o estado Paraná [...] Moro está se preparando para apresentar o melhor plano para o futuro do Paraná", declarou ACM Neto no vídeo ao lado de Moro.

Eleições 2026

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) tem procurado nomes para compor sua chapa majoritária. O cenário, entretanto, apresenta maiores dificuldades para a concretização de alianças.

Tags:

ACM Neto eleições sergio moro

x