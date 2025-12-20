ACM Neto declara apoio à candidatura de Sergio Moro em 26

ACM Neto sinaliza apoio a Moro em 2026 - Foto: Divulgação | União Brasil

O senador e ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) ganhou o apoio do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), para as eleições do próximo ano. O parlamentar disputar o governo do estado do Paraná.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador aparece ao lado de Neto e Antônio de Rueda, presidente nacional do União Brasil, seu partido. Na peça, o político baiano afirma ter certeza que Moro "está preparado" para assumir a nova função.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sergio Moto ganhou projeção nacional ao ser responsável pela condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no âmbito da operação Lava Jato. Após a prisão do petista, ele se licenciou do cargo de juiz para ingressar na política, assumindo o Ministério da Segurança Pública no governo Jair Bolsonaro (PL), com quem rompeu em seguida.

Moro ensaiou uma candidatura ao Planalto nas eleições de 2022, mas acabou concorrendo ao Senado, sendo eleito.

"A gente não tem dúvida de que Moro está crescendo a cada dia nessa luta, está preparado para governar o estado Paraná [...] Moro está se preparando para apresentar o melhor plano para o futuro do Paraná", declarou ACM Neto no vídeo ao lado de Moro.

Eleições 2026

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) tem procurado nomes para compor sua chapa majoritária. O cenário, entretanto, apresenta maiores dificuldades para a concretização de alianças.