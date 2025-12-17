Menu
BRASIL
GRAMPO

Operação da PF revela escutas ilegais atribuídas a Sergio Moro

Moro teria utilizado delator Tony Garcia para gravar autoridades com foro privilegiado

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

17/12/2025 - 13:16 h
Moro teria ordenado repetição de gravações por considerá-las "insatisfatórias"
Uma operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Federal na 13ª Vara Federal de Curitiba, autorizada pelo ministro Dias Toffoli (STF), revelou documentos que apontam para a prática de escutas ilegais conduzidas pelo ex-juiz Sergio Moro.

Moro teria utilizado o delator Tony Garcia para gravar autoridades com foro privilegiado — como desembargadores do TRF-4 e o então presidente do TCE-PR, Heinz Herwig — sem a devida autorização do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

As provas, que incluem despachos de 2004 e 2005 escondidos em gavetas da vara, indicam que Moro ordenou a repetição de gravações por considerá-las "insatisfatórias".

Além do monitoramento político, foram encontrados registros de situações íntimas de magistrados.

O empresário Tony Garcia afirma ter atuado como agente infiltrado sob ordens diretas de Moro, sendo usado para obter informações contra figuras políticas e operadores financeiros.

Em nota, Sergio Moro classificou as acusações como "relatos fantasiosos".

Tags:

corrupção escutas ilegais investigações Justiça brasileira polícia federal sergio moro

x